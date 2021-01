Prefeitura e PM querem integrar as câmeras instaladas em residências e prédios comerciais ao sistema de vigilância do município

publicado em 27/01/2021

Entre as pautas esteve o convênio da Atividade Delegada que possibilita que policiais militares auxiliem em ações na cidade durante as horas de folga e com isso aumente o efetivo nas ruas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba recebeu em seu gabinete, nesta quarta-feira (27), o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, capitão André Navarrete, onde discutiram ações de policiamento na cidade. O secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcos Silvério Moreno Camargo, o Sargento Moreno, também participou do encontro.Entre as pautas esteve o convênio da Atividade Delegada que possibilita que policiais militares auxiliem em ações na cidade durante as horas de folga e com isso aumente o efetivo nas ruas.Seba pediu atenção especial nos bairros mais afastados. “É uma parceria importantíssima com a Polícia Militar, de muitos anos e que tem mostrado resultados eficazes para reduzir os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança. E queremos que esse policiamento esteja cada vez mais presente nos bairros”, afirmou.Outra proposta debatida e que será fruto de trabalho da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança nos próximos meses é a integração das câmeras instaladas em residências e prédios comerciais ao sistema de vigilância do município, potencializando a cobertura da rede no combate ao crime.“É uma iniciativa que considero interessante e que precisamos ter o apoio do comércio, população e sociedade civil para que possamos agregar um grande número de equipamentos e proporcionar maior sensação de segurança a todos. Vamos ouvir esses setores, bem como a Câmara Municipal, e trabalhar neste projeto”, explicou o prefeito.O capitão Navarrete também solicitou o apoio dos agentes de trânsito para auxiliar no policiamento às quintas-feiras, próximo à feira livre, bem como nas ações para evitar as aglomerações de pessoas em locais públicos durante o período pandêmico, como no Parque da Cultura e a praça em frente à Estação Ferroviária.