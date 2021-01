Os atendimentos acontecem de forma diária, com o limite de 15 pessoas e distribuição de senhas

publicado em 06/01/2021

PAT de Votuporanga continuará atendendo restritamente 15 pessoas por dia para dar entrada ao seguro-desemprego (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Votuporanga tem limitado os atendimentos para as entradas do seguro-desemprego desde a maior onda de demissões da história, em maio do ano passado. Os atendimentos acontecem de forma diária, com o limite de 15 pessoas e distribuição de senhas em ordem de chegada.

Moradores do município e de outras cidades da região estiveram ontem no Posto para dar entrada no benefício, além de outros serviços que o lugar tem em sua central. Mas quem vai exclusivamente para dar entrada, pode utilizar o site www.gov.br/trabalho ou baixando os aplicativos para celular “Sine Fácil” e “CTPS Digital”.

No ano passado, segundo dados levantados no painel de informações do seguro-desemprego pelo jornal A Cidade, Votuporanga registrou 4.087 requerentes. Tendo a maior alta o mês de abril, no auge das restrições impostas pela pandemia, quando 583 pessoas solicitaram seguro.

Para 2021, é previsível que os números se mantenham e que os atendimentos reduzidos continuem até a atualização sanitária no Estado, por meio do Plano SP. A reportagem do A Cidade, questionou a prefeitura sobre o futuro do PAT nas incertezas do ano novo que, em nota, explica que continuará seguindo as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e com atendimento reduzido para 15 pessoas.

“O local segue as normas de combate à Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara e álcool gel, distanciamento, além da limitação da quantidade de pessoas, sendo permitida a entrada de dois beneficiários por vez”, diz em nota.

Além disso, o secretário Rodrigo Beleza (Indústria, Comércio e Agropecuária) lembra que Votuporanga foi um dos poucos municípios a manter o atendimento de forma presencial, já que vários postos no Estado suspenderam suas atividades, com o órgão sendo acessado somente por aplicativos ou sites de internet.

Beleza ainda explica que a decisão de manter um atendimento, mesmo que reduzido pelo ex-secretário Flávio Piacenti, se deu em face da constatação de que o papel do PAT como órgão público é atender a população.