Organização anunciou que evento foi adiado para 8, 9, 10 e 11 de julho; ingressos serão validados para nova data automaticamente

publicado em 19/01/2021

Pedro Spadoni

"Adiamos a festa, não a esperança". Foi com essa frase que a organização do Oba Festival veio a público ontem para comunicar o adiamento do evento, que é um dos maiores carnavais do estado de São Paulo. Agora, o evento está marcado para os dias 8, 9, 10 e 11 de julho.

"Nos esforçamos e torcemos muito para que essa festa acontecesse no carnaval, mas para garantir a saúde de nossos foliões precisamos fazer uma pequena pausa e esperar que tudo melhore", comunicou a organização do Oba Festival.

O adiamento vem após a organização anunciar, em outubro do ano passado, que Barões da Pisadinha, Dennis DJ e Pedro Sampaio estavam entre as atrações confirmadas para a edição de 2021. Essa edição comemora os 15 anos do festival.

"A boa notícia é que a campanha de vacinação já está começando e, se tudo correr como o esperado, em breve vamos comemorar com uma festa inesquecível. Então vamos manter a esperança, daqui a pouco estaremos todos unidos", disse a organização.

A organização também informou que os ingressos que já tinham sido comprados para fevereiro serão validados automaticamente para a nova data, sem acréscimos.

Caso a pessoa queira ser reembolsada, deve ir até o site do evento (obafestival.com.br), clicar em "Política de Vendas 2021" e checar o regulamento.

Possibilidade de adiamento

Na época em que a organização anunciou os primeiros artistas que tinham sido confirmados, os organizadores Caskinha e Alessandro Possoni frisaram que o festival só ocorreria com autorização das autoridades de saúde e sanitárias. Eles disseram também que o evento poderia ser postergado por conta disso.