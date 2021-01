Estudiosa no assunto, ela se tornou taróloga e numeróloga, artes que desenvolve há alguns anos

publicado em 05/01/2021

A numeróloga votuporanguense Monahra Negrini apresentou previsões para 2021 com base no estudo dos números (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A jovem cantora votuporanguense Monahra Negrini, é apaixonada pelo misticismo, algo que ela acredita vir de seus antepassados. Estudiosa no assunto, ela se tornou taróloga e numeróloga, artes que desenvolve há alguns anos, inclusive atendendo um grande público pelas redes sociais.

Convidada pelo A Cidade, a jovem apresentou uma previsão para Votuporanga em 2021, com base no estudo dos números. Segundo ela, a numerologia é uma ferramenta que possibilita o autoconhecimento e entendimento sobre a influência dos números em decisões, cotidiano, espiritualidade, intelecto e em outras áreas da vida.

“A numerologia é considerada uma pseudociência capaz de interpretar a simbologia dos números utilizando operações matemáticas. Os resultados obtidos nessas operações são os números que exercem influência em diferentes situações da vida, características da personalidade, destino, relacionamento, e muito mais”, disse a votuporanguense.

Previsões

Segundo Monahra, 2021 é o ano do número 5 que é o símbolo da aventura, liberdade, curiosidade, flexibilidade, inteligência e versatilidade. Também apresenta indisciplina, ansiedade, impulsividade, instabilidade e infidelidade.

“É o número das sensações e dos sentidos. Representa a liberdade e o espírito de aventura. Este é o número das probabilidades de mudança, da versatilidade e das viagens. O cinco representa a versatilidade através da busca de liberdade para se lançar em direção a novas oportunidades. Introduz a ideia de movimento, de velocidade e de tempo que acaba com a estabilidade, a determinação e a ordem limitada do 4. Simboliza a revolução sem a qual a transformação e a evolução não seriam possíveis. É o número da transformação. O 5 é o transgressor”, explicou.

Votuporanga, por sua vez, é representada pelo número 6, que tem como traço o carinho, meiguice, responsabilidade, compreensão, equilíbrio, convívio familiar, saúde, justiça, beleza e amor. Além disso, também apresenta ressentimento, ciúmes, utopia e dificuldade em lidar com a realidade.

“O que concilia. Harmonia, equilíbrio, verdade e justiça. O seis sintetiza as responsabilidades sociais e familiares. O seis representa a busca de um lar, uma família e uma entrega a sua comunidade. Este número representa a responsabilidade para com os demais, a sociedade e a família”, completou a numeróloga.