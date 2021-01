O ato foi comandado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), que assinou os decretos de nomeação e já distribuiu metas para cada um dos titulares

publicado em 04/01/2021

Os novos secretários municipais e dirigentes de autarquias foram empossados em reunião no Centro de Cultura e Turismo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Tomaram posse ontem, em uma reunião no auditório do Centro de Cultura e Turismo, os novos secretários municipaise dirigentes de autarquias de Votuporanga. O ato foi comandado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), que assinou os decretos de nomeação e já distribuiu metas para cada um dos titulares das Pastas para os 100 primeiros dias de governo.

Seba determinou à equipe que trabalhe sempre em favor dos menos favorecidos e mantenha permanentemente o diálogo com a comunidade. “Não nos esqueçamos nunca que recebemos uma delegação para conduzirmos essa cidade e vocês fazem parte do nosso espírito de buscar ajudar sempre aqueles que mais precisam, os menos favorecidos para que tenham uma vida melhor, com dignidade e respeito”, disse ele ao dar posse aos escolhidos.

Empossados