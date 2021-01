Em entrevista no seu primeiro dia útil de mandato, o novo chefe do Executivo falou sobre as impressões iniciais e metas já traçadas

publicado em 05/01/2021

Jorge Seba esteve ontem nos estúdios da Cidade FM e falou de seu priemiro dia útil na Prefeitura (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O novo prefeito de Votuporanga, que encarou ontem seu primeiro dia útil de trabalho frente à Prefeitura, esteve ontem na rádio Cidade FM e falou sobre as impressões iniciais do que encontrou ao abrir as portas do Paço Municipal. O novo chefe do Executivo municipal ainda respondeu perguntas enviadas por ouvintes da emissora e disse que o deputado estatual Carlão Pignatari (PSDB) e o ex-prefeito Juninho Marão (PSDB), não terão influência em seu mandato.

O dia, segundo Seba, foi iniciado com a posse dos secretários e uma reunião onde foram traçadas as metas para os 100 primeiros dias de governo. Ele ressaltou que cobrará ações concretas e resultados em cada área em prol da comunidade.

“Já fizemos uma grande reunião com todos os secretários, primeiro dando posse a eles, em ato formal, e junto com o decreto de nomeação já entreguei também a eles uma série de responsabilidades e de cobranças, inclusive se serviços que que temos metas para os próximos 100 dias”, disse o prefeito.

Coronavírus

Jorge Seba ainda falou sobre como pretende atuar frente à pandemia da Covid-19e afirmou que irá dinamizar o comitê local de contingenciamento do coronavírus e envolver todas as áreas atingidas, como o setor de comércio, indústria e de Saúde, para que todas as ações sejam determinadas de forma conjunta.

“Salvar vidas é o objetivo número um, mas também temos que ter o viés da economia, pois não podemos esquecer que sem a economia também, muitas vezes, a própria saúde da população pode desandar e quero que isso caminhe de forma responsável. Existe algumas fases decretadas pelo Governo do Estado, estamos na fase amarela até o dia 7, que vai ser revisto, mas até lá queremos estabelecer como nós vamos agir em função de qualquer fase em que a gente esteja”, firmou.

Blindagem do gabinete

Questionado sobre se pretende manter a “blindagem” do gabinete do prefeito, tendo em vista que nos últimos tempos havia até chave eletrônica para entrada de pessoas no local, ele disse que não só manterá as portas abertas, como também pretende promover visitas cotidianas nos bairros para ouvir a população.

“O gabinete do prefeito tem que ser aberto para a população e assim será no meu governo. O prefeito será acessível tanto aos vereadores, como representantes de classes e bairros e ao cidadão comum. Já determinei hoje cedo (ontem) e já estão sendo retiradas umas travas e senhas que existiam lá. O nosso gabinete é da população. Estarei sempre disposto ao diálogo, essa foi uma de nossas propostas de trazer a união de Votuporanga através do diálogo e já irei começar dessa forma”, completou.

Refis

Sobre a possibilidade de um Refis (Programa de Recuperação Fiscal) para que a população possa regularizar pendências tributárias agravadas pela crise provocada pela pandemia, o prefeito afirmou que isso também já foi debatido e está sendo estudado por sua equipe.

“Vai ser um objeto de análise nesses primeiros 60 dias nossos junto às nossas áreas de finanças e tributária para gente ver até onde pode ser essa extensão disso responsavelmente, e a Procuradoria Geral do Município precisa dar uma resposta se acontecer”, afirmou.

Um só prefeito