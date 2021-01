Ele e mais dois passageiros estariam levando drogas para Macedônia, mas tiveram a rota impedida pela PM

Um motorista de aplicativo de Votuporanga e mais dois passageiros foram interceptados, na tarde de sexta-feira (15), na Rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis em um cerco montado pela Polícia Militar. Com eles foram encontradas diversas porções de drogas que seriam comercializadas em Macedônia.

O cerco foi montado após o setor de inteligência da PM receber a informação de que um veículo de aplicativo havia saído de Votuporanga com alguns entorpecentes. Policiais da Força Tática e Rocam, com apoio da Equipe C, viaturas DEJEM e Atividade Delegada, interceptaram um Ford/Fiesta, com placas de Suzanápolis.

Com eles, foram encontradas porções de cocaína e maconha, que teriam o destino à cidade de Macedônia. Os três ocupantes foram presos e encaminhados ao Plantão Policial e irão responder pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.