Além do óbito, a Secretaria da Saúde também registrou mais 45 casos de coronavírus em 24 horas

publicado em 13/01/2021

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga confirmou na terça-feira (12) o registro de mais uma morte por coronavírus no município. Trata-se da senhora Aurea Terezinha Magossi Moreira, de 72 anos, que era moradora do bairro São João, na zona Sul da cidade. A 127ª vítima apresentou os primeiros sintomas um dia depois do Natal, chegou a ser internada na Santa Casa, mas acabou não resistindo às complicações causadas pela doença.Natural de Jaci (SP), Aurea deixa os filhos Marcia, Andreia, Alexandra e Ana Lucia, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na terça-feira, às 15h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Além da confirmação do óbito, a Secretaria da Saúde recebeu os resultados positivos dos exames de mais 45 votuporanguenses nas últimas 24 horas. Com isso, a cidade chega ao total de 7.167 casos de Covid-19 acumulados desde o início da pandemia. Há ainda mais 836 munícipes com suspeita da doença aguardando o resultado dos testes.Do total de moradores infectados pelo coronavírus até o momento, 6.851 já superaram a doença, porém outros 21 ainda estão internados, oito deles em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Há também mais 1.477 com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.