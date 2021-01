Prefeito, primeira-dama e secretária de Assistência Social se reuniram com entidades para estabelecer plano de trabalho

publicado em 13/01/2021

Encontrou acontece na Secretaria Municipal de Assistência Social para apresentar a nova equipe (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Vanzella Seba, se reuniram, na quarta-feira (13), na Secretaria Municipal de Assistência Social, com as entidades assistenciais do município para apresentar a nova equipe da pasta, que será comandada pela secretária Meire Regina de Azevedo, e estabelecer um plano de trabalho para os próximos meses.Durante o encontro, Seba falou da importância de estabelecer uma relação de diálogo e proximidade entre as entidades e a administração municipal. “Vamos trabalhar para que o nosso governo faça a diferença na vida das pessoas. E que possamos sempre administrar junto com as entidades, de forma integrada, pois prestam um serviço em prol daqueles que mais precisam”, disse o prefeito.Seba lembrou o compromisso feito junto às entidades para escolher um nome técnico para comandar da secretaria. Meire é bacharel em Serviço Social, tem mais de 20 anos de experiência na área social e foi Diretora Regional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.“Os governos são passageiros, mas as entidades assistenciais são permanentes. Por isso, devem ser um braço da administração pública. Vamos unir esforços, estabelecer um diálogo permanente, buscar novas condições e fazermos um trabalho melhor, em prol das pessoas que mais precisam do poder público”, concluiu Seba.