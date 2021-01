A partir de agora, Prefeitura realizará o desmembramento da área para fornecer as escrituras definitivas para as famílias que moram no local

(Foto: prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba assinou, nesta terça-feira (19/1), na Secretaria do Patrimônio da União (SPU), em São Paulo, o contrato de doação da área de 15.571,60 m² onde estão localizadas as 46 residências da antiga Colônia da Fepasa, no bairro da Estação. A partir de agora, a Prefeitura realizará o desmembramento da área para fornecer as escrituras definitivas para as famílias que moram no local.Esta foi a primeira viagem oficial do prefeito Jorge Seba a São Paulo. “É um ato histórico. Uma luta antiga, de muitos prefeitos, e que vai possibilitar entregarmos as tão sonhadas e esperadas escrituras às famílias que vivem nesta região”, afirmou Seba. A assinatura de hoje foi a primeira deste ano da SPU e também é a primeira vez na história que Votuporanga recebe a doação de uma área do órgão. O valor estimado é de mais de R$ 2 milhões.A doação veio da Superintendência do Patrimônio da União no Estado de São Paulo. O órgão faz parte do Ministério da Economia. O documento é resultado de anos de trabalho que teve início em meados de 2009 na gestão do o então Prefeito Junior Marão. Em novembro do ano passado, Votuporanga recebeu a visita de técnicos da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, vinculada ao Ministério da Economia, para realizar levantamento físico das áreas pleiteadas pela Prefeitura em doação.O prefeito aproveitou a ocasião para saber sobre o processo de doação de outras quatro áreas da SPU, entre elas a área onde funciona o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, próxima à Estação Ferroviária, e o Pátio da Fepasa. A expectativa é o que esses processos sejam concluídos ainda neste ano.Além do Superintendente do Patrimônio da União em São Paulo, Denis Fabrizio de Oliveira Selymes, também participaram do ato de assinatura do contrato de doação da área, os assessores da SPU Rafael Machado e Sidney da Silva, e o assessor de Gabinete da Prefeitura, José Antônio de Souza.