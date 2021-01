Apesar do recorde de abstenções, diversas circunstâncias afetaram os alunos votuporanguenses que fizeram o exame neste ano

publicado em 26/01/2021

Alunos e professores avaliam segundo dia de Enem, em meio incertezas e circunstâncias que estiveram presentes durante o ano (Foto: Divulgação/Unifev)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brSem aulas presenciais, incertezas da pandemia, mudanças de datas. Assim, o Enem 2020 ficou marcado para diversos votuporanguenses que prestaram a prova nas últimas semanas. Anteontem, cerca de 2,5 mil estudantes do município participaram do atípico exame que permite o ingresso em faculdades públicas e privadas.Marcos Paulo Barboza Lucio, estudante de 20 anos, já participou de outras edições e disse a reportagem do A Cidade que os receios neste ano triplicaram, principalmente, pela gravidade da pandemia nos últimos dias. “Toda a insegurança, se iria alterar, por causa do agravamento da situação. Foi mais um fator dessa dúvida do que iria acontecer, o que deixou tudo de cabeça para baixo”, disse ele.Outro ponto que o estudante levantou foram os estudos, pelo o processo online, que a nova adaptação chegou desestimular durante o ano. Apesar das circunstâncias ele acredita que tenha tido um bom desempenho, mesmo ao considerar que as questões estavam mais confusas que os anos anteriores.Mas embora isso, o aluno disse que devido ao grande número de abstenções, as salas acabaram por ficar mais vazias, isso amenizou o medo de se contaminar e a tensão da prova. “Graças às faltas houve espaçamento correto, álcool em gel suficiente”, completou.Além das incertezas ditas pelos alunos, a coordenadora de ensino médio do Colégio Unifev, Adriana Naime Pontes Passoni, disse a reportagem que esta é a primeira vez que o Enem acontece de forma dividida: as provas neste fim de semana, a reaplicação e a versão online. O que também influencia nos altos índices de abstenções.Segundo ela, a versão online foi pouco aderida e quem vai fazer a prova também terá um local de prova ideal. “Aqui no Colégio Unifev, nós não tivemos nenhum aluno que optou porque o polo mais próximo é São José do Rio Preto”, explicou.No quesito questões, em comparativo aos anos anteriores, a coordenadora disse que o segundo dia de prova houve questões mais simples, baseadas até em conceitos de ensino fundamental II. “Para as pessoas que estiveram preparadas e houve um privilégio em poder ter feito um bom ensino remoto, pode fazer uma boa prova”, disse.Ainda segundo ela, com o grande numero de abstenção, com a falta de acesso por muitos a internet para se preparar aos vestibulares, entre tantas circunstâncias, as vagas para grandes universidades poderão ser mais fáceis de ser conquistadas.“Nem todos os alunos tiveram a chance de assistir uma aula ou acesso a internet, mas refletirá em uma boa chance em uma vaga em boas universidades aos que se preparam”, disse ainda.Candidatos que não puderam participar do Enem por estarem com sintomas de Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa e aqueles que não conseguiram fazer as provas por problemas logísticos podem pedir para participar da reaplicação do exame na página do participante. O sistema ficará aberto até o dia 29.Nas semanas que antecederam cada uma das aplicações, os candidatos puderam enviar exames e laudos médicos ao Inep e aqueles que ainda não o fizeram poderão, agora, acessar o sistema online. As provas da reaplicação serão nos dias 23 e 24 de fevereiro.