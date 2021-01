Atualização estava prevista para ocorrer no dia 5 de fevereiro, mas, segundo o governo, piora nos quadros levou a antecipação

publicado em 13/01/2021

Anúncio foi feito pelo governador (Foto: Governo do Estado)

O governo de São Paulo antecipou para esta sexta-feira (15) a reclassificação no plano de flexibilização econômica no estado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (13), após o estado registrar piora nos indicadores de saúde da Covid-19. A atualização estava prevista para ocorrer no dia 5 de fevereiro.

“Nesta sexta-feira, o governo de São Paulo anunciará uma nova reclassificação do Plano São Paulo tomando como referência estudos que estão sendo finalizados pelo Centro de Contingência do Covid-19, que nós seguimos religiosamente desde o dia 26 de fevereiro desde que tivemos o primeiro caso confirmado”, disse o governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa.

Nesta quarta (13), estado de São Paulo registrou número total de 13.490 pacientes internados por Covid-19 em toda rede hospitalar. O valor é o maior desde o dia 2 de agosto de 2020, quando foram contabilizadas 13.775 internações no total. A média móvel de mortes segue acima de 200 há cinco dias.

O total de pacientes internados tem se mantido acima de 10 mil desde o início de dezembro de 2020, o que pressiona o sistema de saúde e interfere no atendimento de outras doenças.

Na capital paulista, diversos hospitais da rede pública e privada estão com taxa de ocupação acima dos 90%.

"Tínhamos uma grande preocupação com o final do ano, com os feriados e as aglomerações. Agora, nestes últimos dias, o centro de contingência acompanha diariamente a evolução dos indicadores, nós observamos que continuamos com essa tendência e seria necessário antecipar aquela reclassificação que havia sido anunciado na sexta para algumas regiões do estado", explicou o coordenador do comitê, o médico Paulo Menezes.

Pela regra, as antecipações só ocorrem quando há necessidade de impor medidas mais restritivas por conta da piora nos índices de saúde. Entretanto, o coordenador do comitê não deu esclarecimentos sobre o que será anunciado.

"Então, nós temos hoje uma situação que ainda não está definida. Os números a cada dia contribuem para como as regiões vão estar na sexta. E é necessário que todos contribuam para que nós possamos seguir em frente nesta situação", completou Menezes.

Plano SP

Com a mudança de datas, as alterações devem ocorrer uma semana após o governo paulista colocar quatro regiões do estado na fase laranja do plano de flexibilização econômica da quarentena, mas alterar as regras para tornar o estágio mais permissivo.

Algumas atividades, como salões de beleza, academias e parques, por exemplo, passaram a ser permitidas na fase laranja. O atendimento presencial em bares, entretanto, continua proibido.

Com as mudanças no chamado Plano São Paulo, que rege as regras da quarentena no estado, as regiões de Sorocaba, Presidente Prudente, Marília e Registro foram para a fase laranja. O restante do estado foi mantido na fase amarela, que sofreu menos alterações.

Como ficou a Fase Laranja

Todos os setores de comércio e serviços passam a ser permitidos. A exceção é o atendimento presencial em bares, que continua proibido.

Capacidade de ocupação: antes era de 20% e vai para 40% em todos os setores.

Funcionamento máximo: ampliado de 4 para 8 horas por dia.

Horário de fechamento: atendimento presencial só poderá ser feito até 20h.