publicado em 18/01/2021

alimentos foram adquiridos junto ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, com intermédio do Deputado Estadual Carlão Pignatari (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, entregam 750 cestas básicas a 28 entidades assistenciais de Votuporanga, a partir desta segunda-feira (18).Os alimentos foram adquiridos junto ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, com intermédio do Deputado Estadual Carlão Pignatari.Ao todo, mais de 12 mil quilos de alimentos serão distribuídos para entidades, que repassarão para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Entre os alimentos estão: arroz, feijão, macarrão, óleo, leite em pó, sardinha, sal, molho de tomate, farinha de mandioca, linguiça e bolacha."Entregando para as entidades, sabemos que estamos direcionando para as instituições certas. Essas entidades devem se sentir acolhidas pelo Poder Público, porque são elas que acolhem aqueles cidadãos que mais precisam. Nós, Poder Público, é quem devemos agradecer a presença de vocês e o trabalho que cada entidade desempenha. Não estamos fazendo favor algum, vocês é que ajudam o Poder Público", disse o prefeito.A entrega foi realizada no Banco de Alimentos, órgão coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. "Agradecer ao Deputado Carlão Pignatari que intermediou essa conquista. Coube a nós, através do Banco de Alimentos, buscar essas cestas para serem entregues hoje", disse o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.O Deputado Estadual, Carlão Pignatari, disse que a entrega diretamente para as entidades é a forma mais justa para chegar até a população que mais necessita. "Tenho certeza que cada uma dessas entidades sabe onde, de fato, estão as famílias mais necessitadas", afirmou.As entidades beneficiadas assinaram um Termo de Doação para retirar as cestas básicas no Banco de Alimentos.