O médico, de 28 anos, fez parte da primeira turma de medicina da universidade

publicado em 16/01/2021

Gillian Vitor Reis faleceu por complicações da Covid-19 (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O egresso da primeira turma de medicina da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) Gillian Vitor Reis, de 28 anos, faleceu na tarde de sexta-feira (15). Ele estava internado em um hospital de Rio Preto para tratamento da Covid-19 e não resistiu as complicações da doença.

Gillian era morador do distrito de Bandeirantes d'Oeste, em Sud Menuccci. Ele iniciou os estudos em medicina no ano de 2012 pelo Centro Universitário de Votuporanga e estava na linha de frente em meio a pandemia. Como médico, já havia prestado serviços em Pereira Barreto, Sud Mennucci, Guzolândia e Auriflama.

A prefeita de Auriflama, Katia Morita (MDB), publicou em seu Facebook uma homenagem ao médico. “Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do jovem Dr. Gilian Vitor Reis, com quem dividi vários plantões no Pronto Socorro de Auriflama. Atencioso, dedicado e um apaixonado pela medicina e por cuidar das pessoas, Dr. Gilian se foi devido a complicações causadas pela Covid-19 na tarde de hoje (ontem)”, disse.