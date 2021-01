Profissional linha de frente do combate à Covid-19, Chaudes Ferreira Junior, disse que a população relaxou e a situação é crítica

publicado em 19/01/2021

O médico Chaudes Ferreira Junior esteve ontem na Cidade FM e falou sobre a Covid-19 (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O coordenador de urgência e emergência de Votuporanga e Secretário-Executivo do Centro de Enfrentamento à Covid-19, Dr. Chaudes Ferreira Junior, esteve ontem na Cidade FM, para uma entrevista sobre a situação da pandemia no município e fez um alerta de que a cidade vive o momento mais preocupante desde a chegada do coronavírus e de que os próximos 15 dias serão de muita dificuldade dentro do sistema de atendimento à população.

De acordo com o profissional, que atua na linha de frente do combate ao vírus desde o início da pandemia, a cidade está vivendo um novo pico da doença eos pacientes estão chegando de uma forma mais grave ao hospital.

“Dá para falar que este é o momento mais preocupante da pandemia em Votuporanga. É o que nós estamos sentindo. Os pacientes estão chegando, de uma forma mais grave, necessitando de leitos de UTI e infelizmente, por lotação máxima, estão tendo que aguardar em ventiladores, dentro da unidade de pronto socorro e aguardar transferência para outros municípios a nível de Cross, que é o Centro de Regulação Médica”, explicou o médico.

Ainda segundo ele, muito disso se deu em razão das festas de fim de ano e do relaxamento da população em relação às medidas de segurança e de distanciamento social.

“Desde o começo da pandemia, a gente vem entendendo o tratamento dessa doença. Foi muito difícil entender e organizar. Passamos a primeira de uma forma muito responsável. Agora estamos vivendo a segunda onda. O que a gente fica triste é que realmente a população relaxou e não é hora de relaxar. Mesmo a gente falando da vacina, não é hora de relaxar, principalmente nos próximos 14 dias. Ainda estamos vivendo as consequências das festas de fim de ano. Teve muita aglomeração no Natal e Ano Novo”, alertou.

Julho

Chaudes apresentou também uma perspectiva sobre a redução de casos. Para ele, isso não deve ocorrer logo após o início da vacinação, mas sim começará a amenizar em meados do mês de julho. Ele também falou sobre a sobrecarga no sistema de saúde e que os próximos 15 dias devem ser ainda mais difíceis.

“Não é hora de relaxar. Temos que entender que mesmo tomando a vacina, vamos ter que usar máscara, manter distanciamento, higienização frequente das mãos e tentar ao máximo, quem puder, evitar aglomerações.O que a Covid mostrou para todos nós é que essa doença não se trata sozinha. Se trata com equipe. Nós passamos muitas dificuldades, mas estamos de pé.Agora não é hora de relaxar. A vacina está chegando para profissionais da saúde, idosos, grupos de risco. Vai chegar para todo mundo. A pandemia vai começar a ser amenizada lá para julho, mas não vai acabar em julho. Nós vamos passar os próximos 15 dias de muita dificuldade dentro do atendimento de todo município”, completou.

Volta às aulas

Sobre a volta as aulas Chaudes afirmou que se o plano de retomada for um plano responsável e organizado, isso poderá ocorrer de forma segura, mesmo que a vacinação das crianças seja uma das últimas do Plano de imunização.