Empresário renomado, Dornelas disse que brasileiro está superando a crise com a criatividade

publicado em 09/01/2021

Valmir Dornelas falou de sua história e da retomada da economia pós-pandemia no Brasil (Foto: Reprodução/Unifev)

Em entrevista ao programa Coletiva, da TV Unifev, o empresário votuporanguense, Valmir Dornelas, que atua nos ramos de revenda de combustíveis, hotelaria e imobiliário, falou sobre as dificuldades enfrentadas pela classe empresarial ao longo dos últimos 12 meses, mas disse estar otimista com a entrada de 2021, principalmente por conta da veia empreendedora de boa parte dos brasileiros.

Respeitado em toda região justamente por sua criatividade nos negócios, Dornelas, que também é presidente do Rotary 8 de Agosto e compõe as diretorias da Fundação Educacional, Associação Comercial de Votuporanga e Santa Casa, teve uma das maiores audiências do programa, por tratar sobre o tema com simplicidade e ao mesmo tempo conhecimento de causa.

“No hotel nós tínhamos 36 funcionários, que precisamos cortar na metade, uma vez que o setor junto com bares, músicos,etc, foi o que mais sofreu na pandemia e ainda vem sofrendo ainda. Um casal que trabalhava com a gente no hotel começou a fazer laços de enfeite, fez uma página na internet e começou a vender no Instagram, ela disse que seu faturamento subiu. Então o brasileiro é muito criativo para isso, é muito bacana”, contou.

Conhecido por sempre “acertar” a mão em suas atividades, o empresário ainda deu dicas para quem quer empreender e revelou o seu segredo para o sucesso.

“Estude o que fazer, não entre em um mercado que você não entenda, temos que estudar e tem muita coisa boa, temos muitas oportunidades boas neste Brasil, que podemos montar, ser empreendedor, ter dedicação, trabalhar não pensar em tempo nem hora, nem sábado e nem domingo. Mas tem muita coisa boa que você pode começar. Por exemplo, tive ideia de montar uma farmácia, ótimo! Mas entenda o que é uma farmácia, conheça o que é uma farmácia antes de montar. Além disso, o mercado hoje está muito amplo, principalmente o nosso comércio, que é muito forte, nós temos cidades pequenas que vem aqui para procurar saúde, odontologia, parte de advogado. Então pode montar, que Votuporanga é fantástico, mas entenda antes de montar e estude o empreendedorismo”, frisou.

Para Valmir Dornelas, porém, o grande entrave do Brasil sempre foi e continua sendo a alta carga tributária e a burocracia, que acabam atrapalhando o desenvolvimento.

“Para se montar um posto hoje, você precisa de sete licenças, o órgão que gera isso demora de 12 a 13 meses para gerar essa licença, para montar uma empresa, para gerar imposto ao governo, pegar desses 14 milhões de pessoas desempregadas, duas ou três para trabalhar. E essas pessoas estão no seguro-desemprego, dando despesas para o governo, usando o SUS por causa do governo. Com o governo é tudo muito lento, já a iniciativa privada é bem rápida porque você tem a conta para pagar. Gosto muito do Paulo Guedes e leio todas as matérias sobre ele, acho inteligentíssimo e fantástico, e infelizmente, ele não tem o poder de fazer, ele pode criar a Lei e congresso que pode aprovar esta Lei, nisto você tem um jogo político, pois o Congresso as vezes não aprova porque não é interessante para alguma bancada do Congresso. Se deixassem que o Paulo Guedes colocar em prática o que propõe, cuidado Estados Unidos”, completou Dornelas.

Por fim, ele ainda falou sobre suas boas expectativas com o governo que se inicia em Votuporanga, principalmente pelo comprometimento do prefeito Jorge Seba (PSDB) com a educação.