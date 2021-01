Novo trajeto fica a poucos metros da ponte e tem acesso direto à Rodovia Péricles Bellini

publicado em 16/01/2021

Secretaria de Obras retirou a ponte para fazer os reparos necessários e retomar o acesso através dela (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Votuporanga liberou, nesta de sexta-feira (15), o desvio próximo à ponte que caiu no 6º Distrito Empresarial, durante a chuva da última terça-feira (12). O novo trajeto fica a poucos metros da ponte e tem acesso direto à Rodovia Péricles Bellini.O prefeito Jorge Seba esteve no local na noite em que a ponte caiu e determinou empenho das equipes da Prefeitura para restabelecer o acesso dos proprietários rurais que residem naquela região. Em rápida ação da Secretaria de Obras, foi identificada a área para executar o desvio que recebeu melhorias com maquinários e equipamentos da Secretaria e já está liberada.Após finalizado o desvio, a Secretaria de Obras realizou a retirada da ponte para providenciar os reparos necessários e retomar o acesso através dela. “Vimos a possibilidade de restabelecer essa ponte que é mista de ferro e concreto, que pode ser desmontada. Desta forma, pretendemos restabelecer o tráfego sobre ela o mais rápido possível”, informou o secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto.A Secretaria também já possui projeto para executar uma outra ponte que deverá ser construída de forma definitiva ao lado desta que caiu. O prefeito Jorge Seba buscará recursos junto às demais esferas governamentais para execução desta obra.