Para Amancio, que retorna à gerência do Sebrae após oito anos, o processo de recuperação do baque de 2020 precisa começar neste ano

publicado em 07/01/2021

Marcos Amancio retorna à gerência do Sebrae de Votuporanga, depois de atuar nos escritórios de São José do Rio Preto e Guarulhos (Foto: Gazeta de Rio Preto)

Da redação

O ano de 2020 foi desafiador. Segundo Marcos Amancio, que retorna à gerência do Sebrae de Votuporanga após oito anos, os micro e pequenos empreendedores precisaram "assimilar o golpe que levaram". Em entrevista ao jornal A Cidade, o gerente disse que o desafio de 2021 é começar o processo de recuperação do baque do ano anterior.

Em entrevista, Amancio disse que o Sebrae é uma entidade que pode apoiar muito o empreendedor neste momento, os orientando e direcionando para que possam se tornar mais competitivos no mercado. Além disso, o gerente acredita que a entidade pode auxiliá-los a recuperarem o que, para ele, é a essência dos empreendedores brasileiros: ser cada vez mais inovadores.

Orientações principais

Para Marcos Amancio, outros pontos característicos do empreendedor brasileiro são a persistência e acreditar no seu potencial. "Acho que o pontapé inicial é acreditar sempre que [o empreendimento] é possível. Mas não dá para fazer da forma como era feito antes. Nós precisamos fazer diferente se queremos resultados diferentes", explicou o gerente ao jornal A Cidade.

Segundo Amancio, é neste quesito que o Sebrae pode contribuir para os negócios dos micro e pequenos empreendedores. Nas palavras dele: "ajudando o empresário a pensar de maneira diferente e inovando no seu negócio". Isso acontece por meio dos programas e projetos estruturados pela entidade, articulados ao trabalho da equipe de consultores e analistas, de acordo com o gerente da entidade.

Ele também salientou que o foco dos empreendedores deve estar na solução, não apenas nos problemas. "O problema já está posto. Agora vamos juntos encontrar soluções", completou.

Agenda para 2021

Amancio disse ainda que o Sebrae de Votuporanga está finalizando a elaboração da agenda de projetos para este ano. Segundo ele, a previsão é de que essa agenda fique pronta na primeira quinzena de janeiro.

O objetivo dos programas e projetos para 2021, segundo ele, é auxiliar os empresários para que eles possam se reestruturar o mais rápido possível. "Por isso fica o nosso convite para que eles procurem o Sebrae, se orientem e busquem novas informações. Esse é o caminho, não tem como ser diferente", disse Amancio.

De volta ao Sebrae de Votuporanga

Marcos Amancio atua no Sebrae há 22 anos e retorna ao comando do escritório de Votuporanga, onde trabalhou entre 2008 e 2012. Nos oito anos seguintes, ele atuou à frente dos escritórios de São José do Rio Preto e Guarulhos. Além dessas, o gerente trabalhou na região de Barretos, antes de vir para Votuporanga 13 anos atrás.

O gerente é formado em Administração de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto com pós-graduação em Marketing pela mesma universidade, além de acumular capacitações em instituições de ensino como FGV, Fundação Dom Cabral e Amana-Key.