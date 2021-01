Mãe de dois filhos e viúva, Dalva cumpre dois turnos para manter o sustento de casa

publicado em 21/01/2021

Dalva Lima Suarez, de 56 anos, recebeu a primeira dose da CoronaVac em um ato simbólico realizado pela Administração Municipal(Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A técnica de enfermagem, Dalva Lima Suarez, de 56 anos, que atua Santa Casa de Votuporanga há 17 anos e no Consultório Municipal da Vila Paes há 12, foi a primeira votuporanguense a ser imunizada contra a Covid-19. Ela recebeu a primeira dose da CoronaVac em um ato simbólico realizado pela Administração Municipal na noite de quarta-feira (20).

Nascida em Cardoso, Dalva fez a sua carreira como profissional de Saúde em Votuporanga. Mãe de dois filhos, o Fernando, de 26 anos, e a Amanda, de 15, ela é viúva e cumpre a jornada dupla para manter o sustento da família. Em entrevista ao A Cidade, ela contou que durante a pandemia teve que redobrar os cuidados em casa, não só pelos filhos, como também por sua mãe, a dona Elza, de 75 anos.

“Eu já passo pelo portão de casa e vou direto para lavanderia para tirar a roupa do trabalho, os sapatos, sem falar dos cuidados redobrados com a higienização das mãos e máscara o tempo todo no trabalho. Graças a Deus ninguém na minha casa pegou e espero que não pegue”, contou.

Todos esses cuidados, porém, acabaram lhe trazendo problemas de saúde. O uso constante de máscara acabou lhe causando uma pneumonia por hipersensibilidade ao TNT (produto utilizado na confecção das máscaras) e por pouco ela não precisou ser intubada. Recuperada, ela voltou para a linha de frente e fez um apelo para a população.