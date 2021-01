Itamarati quer que a passagem salte dos atuais R$ 4,15 para R$ 8,38 e Prefeitura criou comissão para analisar a solicitação

publicado em 30/01/2021

Comissão Especial deve definir na próxima semana se autoriza ajuste na tarifa da circular (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Comissão Especial criada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) para analisar o pedido Expresso Itamarati S.A de mais que dobrar a tarifa do transporte público coletivo em Votuporanga decide sobre o assunto na próxima semana. É o que informou a Prefeitura, em nota.O pedido de reajuste foi feito à Prefeitura por meio de um ofício protocolado no final do ano passado. No documento, a empresa alega redução de número de passageiros e também “descompasso entre a tarifa aplicada e os índices de inflação”. Ela quer que o preço da passagem salte dos atuais R$ 4,15 (R$3,15 para quem tem o cartão “Transporte Cidadão”) para R$ 8,38.Fontes do A Cidade, que acompanham as negociações, apontam que a empresa estaria irredutível em relação aos valores e, inclusive, teria ameaçado romper o contrato com a administração municipal. A informação, porém, não foi oficializada pela Prefeitura.Se autorizada, a passagem de circular de Votuporanga passará a ser uma das mais caras do Brasil. De acordo com um levantamento do Cuponation, plataforma de descontos online e integrante da alemã Global Savings Group, as tarifas de transporte coletivo no Brasil custam, em média, R$ 4,40. Ainda segundo a pesquisa, a tarifa mais cara de todas as capitais brasileiras é a de Porto Alegre (RS), onde os usuários pagam R$ 4,70.A Comissão que analisa o caso é presidida pelo secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Marcos Moreno, e tem como membros os secretários: Alexandre Elias Giora (Governo), Andréa Isabel da Silva Thomé (Administração), Rodrigo Beleza (Desenvolvimento Econômico), Edison Marco Caporalin (Transparência e Controladoria Geral do Município) e pela servidora pública Ronise Bueno Cagliari.