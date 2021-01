Restrição foi anunciada pelo governador João Doria em resposta ao aumento do número de casos e mortes causadas pela Covid-19 no estado

publicado em 30/01/2021

Estabelecimentos comerciais de Votuporanga amanheceram com as portas completamente fechadas neste fim de semana (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO comércio de Votuporanga amanheceu com as portas fechadas neste sábado (30). Isso porque este é o primeiro final de semana de lockdown no município.A medida foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB), na semana passada, em resposta ao aumento do número de casos e óbitos causados pela Covid-19.Na prática, esse endurecimento da quarentena faz valer as regras da fase vermelha do Plano São Paulo, que rege as regras da quarentena no estado, para todos os municípios paulistas.Entre essas regras está o lockdown, ou "toque de recolher", para os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais das 20h às 6h e durante todo o final de semana. Dessa forma, o comércio fica proibido de abrir as portas.O jornal A Cidade foi até o centro de Votuporanga para mostrar essa realidade que o município enfrenta. O que a reportagem encontrou foram pouquíssimas pessoas andando por lá e, de fato, todas as portas fechadas.Havia uma expectativa de que os comerciantes funcionassem no esquema "meia porta", que é a entrega de produtos que podem ser comercializados na porta do estabelecimento. Porém, o que a reportagem viu no local é que não há praticamente nenhum comércio funcionando dessa forma.A Prefeitura notificou os supermercados, na sexta-feira (29), para que cumpram as regras sanitárias e informou que a fiscalização estaria na rua.Isso porque havia muitas reclamações, principalmente de comerciantes, de que não adiantava seguir medidas mais restritivas enquanto os supermercados seguiam lotados, principalmente aos finais de semana.Os estabelecimentos que forem flagrados desobedecendo essas regras sanitárias, pode até perder o alvará de funcionamento.Segundo o decreto estadual e municipal, nesse "toque de recolher" o funcionamento é permitido apenas para os estabelecimentos e serviços considerados essenciais pelo governo estadual. Neste critério entram os supermercados, postos de combustíveis, atividades religiosas, meios de comunicação, entre outros.Tanto nos estabelecimentos essenciais quanto não essenciais está proibido o consumo de bebidas e alimentos no local. Os demais serviços de alimentação podem atender por meio de serviços de delivery, drive thru ou retirada. O acesso interno aos estabelecimentos também está proibido.Essas regras da fase vermelha estão valendo desde segunda-feira (25), mas é o primeiro final de semana em que o lockdown acontece durante o dia todo.Para ver a situação do centro de Votuporanga na manhã deste sábado (30),*Colaborou Franclin Duarte