De acordo com o presidente da Pantera, jogadores se apresentam já na segunda quinzena para o início dos trabalhos para a competição

publicado em 08/01/2021

Caskinha disse, em entrevista ao A Cidade, que cerca de 15 atletas se apresentarão na segunda quinzena de janeiro para a preparação (Foto: A Cidade)

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) está apenas começando os trabalhos de planejamento e organização para a temporada 2021. Ontem, em conversa com a reportagem do A Cidade, o presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, disse que cerca de 15 atletas devem se apresentar à comissão técnica comandada pelo novo treinador, Rogério Corrêa, ainda este mês.

Segundo o cartola, a previsão é de que na segunda quinzena de janeiro (dia 18 ou 25) ocorra a apresentação dos jogadores. Rogério Corrêa terá então entre 40 e 50 dias para a realização do treino com o elenco. “É um prazo suficiente para a gente fazer uma pré-temporada, um bom campeonato da série A3”, explicou Caskinha.

Nomes como o do volante Kennedy e dos jovens atacantes da base do CAV, Israel e Jean Carlos, são apostas para a temporada e os futuros jogos na série A3 do Paulista. “Até agora estávamos fazendo uma reunião com o diretor de futebol, comissão técnica e o treinador Rogério Corrêa. Estamos trabalhando com sub-23 ou categorias de base, falamos de atletas que estão prontos para disputar as competições que irão participar”, disse o presidente.

“São atletas que trabalham com o CAV já algum tempo e agora terão oportunidade de jogar este Campeonato com um grande treinador que é acostumado a trabalhar com garotos”, completou ele.

Caskinha também falou sobre os futuros investimentos e a atenção especial ao trabalho a longo e médio prazo das categorias de base. Segundo ele, com o orçamento do CAV o trabalho poderá continuar sendo feito. “Nós temos um grupo de atletas e um treinador que costuma trabalhar com atletas mais novos, mas que são atletas, hoje, profissionais. Um dos principais objetivos do clube é revelar e vender jogadores, assim como conquistar o acesso, mas a gente precisa vender e revelar jogadores”, explicou.

O mandatário destacou ainda que, do time da última conquista da Pantera (Copa Paulista 2018), os únicos mais experientes em campo eram o meia Ricardinho e o zagueiro Renato Justi, atletas aliás que também já estão acertados com o time para essa temporada.