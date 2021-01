Progressista, como se declarou em entrevista à Cidade FM, o parlamentar quer mudar a forma como a pauta é conduzida e colocar a população para opinar

publicado em 30/01/2021

Agraciado recentemente com o título de Cidadão Votuporanguense, General Peternelli disputa a presidência da Câmara (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brRecém agraciado com o título de Cidadão Votuporanguense, o deputado Federal, General Peternelli (PSL) é um dos candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, em Brasília. Progressista, como se declarou em entrevista à Cidade FM, o parlamentar quer mudar a forma como a pauta é conduzida atualmente e colocar a população para opinar.Peternelli afirma que 50% da pauta será decidida pela maioria dos deputados, 30% pelos líderes e 20% pela população. Segundo ele, isso dá mais transparência, uma diretriz que ele diz seguir também no seu mandato.“Eu fui considerado um dos dois deputados mais transparentes da Câmara. O motivo básico é que eu utilizo muito uma ferramenta que a Câmara tem que é o gabinete digital. Lá tem a minha agenda, lá tem as proposições, lá tem as votações. Como eu votei, como executei despesas. E transparência e posicionamento é o que deve nos pautar”, disse.Sobre a reforma política, General Peternelli disse que defende a realização de plebiscitos para decidir sobre as questões mais polêmicas como candidaturas avulsas e fundo partidário. Ele também quer mais participação popular na elaboração das leis.A Câmara dos Deputados realiza nesta segunda-feira (1º), a partir das 19h, a eleição da Mesa Diretora que vai conduzir as atividades da Casa neste biênio (2021-2022). Conforme decisão da Mesa, a eleição será totalmente presencial, com urnas dispostas no Plenário e nos salões Verde e Nobre, espaços que ficarão restritos aos parlamentares, de forma a evitar aglomerações e manter o distanciamento.Além de Peternelli, mais deputados já anunciaram que são candidatos ao cargo de presidente. São eles Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-SP), Alexandre Frota (PSDB-SP), Capitão Augusto (PL-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG), Marcel van Hattem (Novo-RS), André Janones (Avante-MG) e Luiza Erundina (Psol-SP).