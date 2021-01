Aulas vão retornar usando o modelo híbrido de ensino, garante a coordenadora da instituição

publicado em 13/01/2021

Turmas do Infantil ao Ensino Médio vão retornar à escola intercalando aulas presenciais com remotas (Foto: Divulgação/Escola Passo A Passo)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs aulas na Escola Passo a Passo vão voltar em 1º de fevereiro, usando o modelo híbrido de ensino. É o que garante a coordenadora da instituição, Miriam Aparecida Pereira Silva.Em entrevista ao jornal A Cidade, Miriam disse que todas as turmas, do nível Infantil ao Ensino Médio, vão retornar às aulas usando o modelo que intercala aulas presenciais com remotas.A coordenadora também disse à redação que a escola vai seguir as diretrizes do decreto publicado pelo governo estadual em dezembro do ano passado para a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia do coronavírus. Miriam acrescentou que a escola ainda está estudando a melhor maneira de fazer esse rodízio entre os alunos das turmas.Ainda segundo a coordenadora, a Escola Passo a Passo foi a única particular de Votuporanga a retomar as aulas usando esse modelo híbrido de ensino no ano passado. Para ela, a escola já está preparada para retomar as aulas em 2021.