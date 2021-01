Plano de Retorno às Aulas Presenciais da Secretaria da Educação também inclui compra de materiais e equipamentos de proteção para alunos e professores

publicado em 12/01/2021

Pasta trabalha com calendário de retorno das aulas não presenciais para 1º de fevereiro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria de Educação de Votuporanga informou, em nota, que entre as determinações do Plano de Retorno às Aulas Presenciais estão a testagem para todos os servidores da pasta e aquisição de materiais e equipamentos de proteção para garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais da educação.Ainda segundo a nota, a pasta trabalha com o calendário de retorno das aulas não presenciais para 1º de fevereiro. Já em relação às aulas presenciais, a pasta disse que está finalizando o Plano de Retorno e acompanha a evolução da pandemia em contato com o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 do município.A secretaria acrescentou que a administração vai se reunir, nesta semana, com outros 65 municípios que compõem o Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista (ADE) para discutir sobre a volta às aulas.Em entrevista ao jornal, a supervisora de ensino Luciene Marchioreto, da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, disse que as escolas estaduais vão seguir as diretrizes do decreto do governo do estado.Só que ela explicou que isso vai depender, também, das condições de cada escola. Entre essas condições, ela destacou o número de funcionários e as condições de saúde dos professores. Isso porque alguns podem fazer parte dos grupos de risco, conforme ela destacou.Apesar dessas variáveis, Luciene disse que as aulas vão voltar seguindo o modelo híbrido de ensino, que intercala alas presenciais com remotas. Ela também ressaltou que o esquema de rodízio pode variar de acordo com o plano de retomada de cada escola.A supervisora também disse ao A Cidade que a maioria das escolas está preparada para o retorno das aulas.