Apenas serviços essenciais poderão oferecer atendimento presencial; fase vermelha está em vigor em todo o estado aos fins de semana

publicado em 29/01/2021

ACV emitiu um um comunicado reforçando orientações do decreto municipal (Fonte: Wikipédia)

Todo o estado de São Paulo está vivenciando a fase vermelha entre 20h e 6h de segunda a sexta-feira e nos próximos dois fins de semana. Para orientar os comerciantes, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) emitiu um comunicado reforçando as orientações e determinações publicadas em diário eletrônico da Prefeitura.O Decreto nº 13.063 reitera que de segunda a sexta-feira, entre 20h e 6h, e nos fins de semana 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro, o município deve obedecer o lockdown, ou "toque de recolher", que é uma das medidas da fase vermelha do Plano São Paulo. Nos demais dias, segue as regras da fase laranja, com comércio aberto das 9h às 17h.Durante a vigência lockdown, fica proibido o consumo no local, em todas as atividades essenciais e não essenciais.Além disso, fica igualmente proibido o atendimento presencial em todas as atividades não essenciais, podendo a empresa atuar na modalidade de delivery. Também não são autorizadas qualquer atividade esportiva coletiva, academias e a realização de eventos, convenções e atividades culturais, além de atividades nos clubes sociais.Estão permitidas apenas as atividades consideradas essenciais, sendo atividades em áreas como saúde, alimentação e abastecimento, além de logística, segurança, comunicação social, serviços gerais e atividades religiosas.O comunicado enviado aos associados reitera que segue obrigatória, em todas as atividades, a adoção dos protocolos de segurança de prevenção e contenção do coronavírus, em especial, distanciamento, uso de máscara facial e higienização das mãos com álcool gel.O descumprimento dessas regras pode gerar multas e suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento. O comunicado e o decreto municipal estão disponíveis no site da ACV