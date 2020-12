As paróquias Nossa Senhora Aparecida e Santa Luzia (assim como outras na cidade), seguem a tradição secular e já montaram o cenário no primeiro domingo do Advento

Presépio da Paróquia Nossa Senhora Aparecida é montado desde os primórdios da igreja na cidade, uma tradição (Foto: A Cidade)

Todos os anos uma cena se repete nos corações e nos lares católicos. A montagem do presépio natalino. As paróquias Nossa Senhora Aparecida e Santa Luzia (assim como outras na cidade), seguem a tradição secular e já montaram o cenário no primeiro domingo do Advento.

A Catedral anualmente tem a equipe da igreja coordenada por Marlene Calza, que sempre é responsável por montar o presépio de Natal. A tradição segue desde os princípios da história da Paróquia na cidade.

“O presépio é montado porque representa a passagem bíblica sobre o nascimento de Jesus Cristo, o anúncio do anjo à Maria, a visita dos três reis magos. Éa simbolizaçãoda fé religiosa dos cristãos pela espera do seu nascimento no dia 25 de dezembro”, disse o Padre Gilmar Margotto.

Nos tempos de hoje, como explica o pároco Gilmar, o símbolo costuma ser montado pelo menos quatro semanas antes do Natal. Pode ser colocado José, Maria, os animais e a criança. Porque é uma experiência de oração, não é um teatro, não é só uma encenação, então tem que estar completo, com o Menino inclusive e ainda os Reis Magos acompanhados de ouro, incenso e mirra.

Do latim praesepium, a palavra em si significa manjedoura, um recipiente em que se coloca comida para o gado, e na qual o Menino Jesus foi posto na ocasião de seu nascimento. A origem da representação como a conhecemos hoje é atribuída pela Igreja Católica a São Francisco, em 1223, na cidade de Gréccio, Itália.

Na paróquia Santa Luzia, o presépio é montado desde o início da igreja. Segundo Débora Lopes, secretária paroquial, muitas pessoas visitam e gostam do presépio, mas devido a pandemia a igreja fica fechada e as pessoas podem ver somente durante as missas.

Símbolos

Os animais

Representam a natureza a serviço do homem e de Deus. No nascimento de Jesus forneceram calor ao local e simbolizam a simplicidade do local onde Jesus quis nascer.

Pastores

Depois de Maria e José, os pastores foram os primeiros a saberem do nascimento do Salvador. Os pastores também simbolizam a humildade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos reconhecidas.

O anjo

Representa o céu que celebra o nascimento de Jesus. É o mensageiro de Deus, comunicador da Boa Notícia. O anjo do presépio, normalmente, segura uma faixa com a frase: “Gloria in excelsisDeo”, que significa: Glória a Deus nas alturas.

Estrela

Simboliza a luz de Deus que guia ao encontro do Salvador e orientou os Reis Magos onde estava Jesus. É a indicação do caminho que se deve percorrer para encontrar o Menino Jesus.

Reis Magos

Belchior, Gaspar e Baltazar eram homens da ciência. Conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representam a ciência que vai até o Salvador e o reconhece como Deus. Segundo São João Paulo II, “a verdadeira ciência nos leva à fé”, pois nos revela a grandeza da criação.

Ouro, incenso e mirra

São os presentes que os magos oferecem ao Menino Jesus. O ouro significa a realeza; era um presente dados aos reis. O incenso significa a divindade, um presente dado aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. Dando este presente a Jesus, os magos reconhecem que o Menino é divino. E a mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. É um presente profético: anuncia que Jesus vai sofrer, mas também que seu reinado será eterno.

São José

É o pai adotivo de Jesus, o homem que o assumiu como filho, que lhe deu um nome, um lar, que ensinou a Jesus uma profissão: a de carpinteiro. São José deu ao Menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreno.

Maria

É a Mãe do Menino Jesus, a escolhida para ser a mãe do Salvador. É aquela que disse ‘sim’ à vontade de Deus, e por ela a humanidade recebeu Jesus.

Menino Jesus