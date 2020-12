Vereador foi afastado da função Legislativa após decisão de primeira instância e agora volta ao cargo

publicado em 04/12/2020

Vereador deve voltar ao cargo já na segunda-feira (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Em decisão monocrática, o desembargador Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, reconheceu um recurso do advogado Hery Waldir Kattwinkel Junior (PTB), que garante reintegração de seu mandato como vereador. O petebista foi afastado da Câmara Municipal, por determinação da mesa diretora, após o julgamento do mérito de uma ação contra o decreto Legislativo que o cassou em 2018. Ele já deve participar da sessão de segunda-feira (7).

De acordo com o desembargador relator do caso, o grau de cognição da sentença é o mesmo do julgamento dos embargos declaratórios, pois foram examinadas as mesmas questões de direito nas mesmas condições processuais.