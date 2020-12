Funcionários públicos municipais participaram da sessão e manifestaram seu descontentamento com vaias e gritos

Sob protestos e vaias, os vereadores aprovaram, por 9 a 2, o chamado “Pacotão de Natal” (Foto: A Cidade)

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na quinta-feira (17), por nove votos a dois, em sessão extraordinária, o chamado “Pacotão de Natal” contra os servidores, mas os vereadores tiveram que encarar uma série de protestos da classe, com direito a vaias e gritos de “vendidos” partindo da plateia que acompanhou a votação. Três vereadores faltaram à sessão por “compromissos anteriores”.

Os referidos projetos tratam da suspensão dos repasses patronais ao Votuprev (Instituto de Previdência Municipal), que entrou em votação pela terceira vez (depois de ser rejeitado das outras duas) e o que o que tira a obrigatoriedade de nomeação de 50% dos cargos comissionados para servidores efetivos, limitando a 15%.

Apenas dois vereadores votaram contra às inciativas: Osmair Ferrari (PSDB) e Missionária Edinalva (DEM). Osmair justificou o voto contrário afirmando que já está cansado de ver os servidores municipais pagarem o pato.

“Todos os prefeitos, quando são candidatos, dizem que vão valorizar o servidor. E agora querem tirar os benefícios deles. Toda vez a bomba estoura no colo dos servidores, não podemos permitir isso, então voto contrário", disse Osmair.

Os projetos tiveram nove votos favoráveis, dos quais oito já eram “esperados”: Dr Ali (MDB), Marcelo Coienca (PSDB), Daniel David (MDB), Silvão (PSDB), Serginho da Farmácia (PSDB), Gaspar (DEM), Wartão (PSB) e Rodrigo Beleza (DEM). O que chamou a atenção, no entanto, e gerou a revolta dos servidores foi o voto de Emerson Pereira (PSDB).

O vereador já tinha declarado seu voto contrário aos projetos e, inclusive, foi ele que os intitulou de “Pacotão de Natal”, durante discurso na Tribuna da Casa no último dia 9.

“Esses projetos não têm o apoio desse vereador. Sacanagem absurda que estavam tentando fazer contra os servidores públicos municipais, servidores esses que carregam a Prefeitura de Votuporanga e que não foram valorizados, principalmente nessa atual gestão, onde só foram lhes retirados os seus direitos, então esse vereador não seria favorável a uma aberração como essa que o Executivo estava tentando empurrar goela abaixo”, bradou ele na ocasião.

Nesta quinta, porém, ele se calou durante a votação e voltou atrás, ajudando a aprovar os projetos que criticou. A reação foi imediata, da plateia alguns servidores cobraram um posicionamento do vereador.

Procurado pelo A Cidade, Emerson disse que votou a favor dos projetos para dar melhores condições para o prefeito eleito Jorge Seba e Cabo Valter governarem Votuporanga a partir do próximo ano.

“Em relação a Votuprev, nós entendemos que os servidores não sairão perdendo. A Prefeitura precisou fazer isso para poder pagar fornecedores, quitar seus compromissos. A partir do ano que vem quando assumir a Prefeitura, Seba terá condições de pagar os fornecedores, isso tudo para dar uma melhor qualidade para continuar trabalhando e cumprir suas metas junto a população de Votuporanga.Em relação aos cargos, hoje são 28 assessores de gabinete em Votuporanga. Deste número, 4 continuarão para funcionários públicos e 24 por livre nomeação para que o prefeito coloque as pessoas que realmente são necessárias e importantes para que a administração caminhe.E de contrapartida nós já sabemos que a partir do ano que vem nós temos informações que o Seba estará enviando nova proposta para a Câmara para que possa estar valorizando o funcionário público, com gratificação aos servidores que assumirem funções importantes na administração”, explicou Emerson.

Três vereadores faltaram à sessão extraordinária alegando compromissos anteriores: Chandelly Protetor (Podemos), que, segundo a assessoria da Câmara, estava em viagem para Rio Preto, Vilmar da Farmácia (MDB), que passou por uma cirurgia, e Hery Kattwinkel (PTB), que afirmou estar em São Paulo para compromissos políticos.

