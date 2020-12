Para tentar barrar a aprovação do projeto o Sindicato realizou uma petição online que já recebeu mais de 600 assinaturas

publicado em 17/12/2020

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Votuporanga, Thiago Rogeri da Silva falou sobre o ‘Pacotão de Natal’ (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, representado por seu presidente eleito Thiago Rogeri da Silva, enxergou a atitude da Câmara Municipal de colocar o “Pacotão de Natal” em votação em uma sessão extraordinária, que será realizada hoje, às 10h, como uma manobra para a aprovação do projeto. Segundo ele, os vereadores estão tentando evitar a pressão dos servidores.

De acordo com o presidente do Sindicato, se os projetos forem aprovados pela Casa, os servidores terão uma perda real e mais indireta do que direta.

“No caso da porcentagem dos cargos a perda é real. Nós já temos o direito adquirido e eles querem reduzir para 15%. Agora em relação ao Votuprev ficam batendo na tecla de que os servidores não terão prejuízos, que a dívida será paga e com juros, mas não comentam que, se não me engano, isso sai das despesas com pessoal, o que vai aumentar a despesa na folha de pagamento. Aí quando formos solicitar um reajuste ou algum benefício para o servidor vão vir com aquela desculpa de que a folha de pagamento já está saturada”, disse ele.

Ainda conforme Thiago, a ação vai gerar um efeito cascata. “Temos servidores que já não estão fazendo hora extra, por conta da pandemia, e se a gente deixar essa folha de pagamento comprometida não vamos mais ter hora extra, não teremos reajuste de verdade, pois vai ter a alegação de que não tem como. São prejuízos que vem depois”, completou.

Para tentar barrar a aprovação do projeto o Sindicato realizou uma petição online que já recebeu mais de 600 assinaturas, além de ofícios que foram protocolados junto à presidência e entregues individualmente para cada vereador.