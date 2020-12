Eles estavam em uma camionete a caminho de um velório em Dolcinópolis, quando bateram de frente com outro carro que invadiu a contramão

publicado em 08/12/2020

Alan, Ivo e Marlene morreram carbonizados após colidirem frontalmente na rodovia Euclides da Cunha (Foto: VotuporangaTudo/Arquivo Pessoal)

Em entrevista ao jornal A Cidade, o filho de Ivo Damásio Montilha, de 69 anos, e Marlene Fernandes Montilha, de 68, disse que a dor de perder os pais de forma tão trágica é imensurável. Mauricio Fernandes Montilha esteve nesta segunda-feira (7) em Votuporanga para cuidar dos trâmites da cremação deles. As cinzas do casal foram levadas para Guarulhos (SP), onde eles viviam.Além de Mauricio, Ivo e Marlene, deixam outra filha a Kate Montilha Idalgo, além dos demais familiares e um vasto círculo de amigos. “Sem palavras para falar sobre a dor”, comentou Mauricio. Ainda segundo ele, os pais seguiam para Dolcinópolis (região de Jales) para o velório do irmão de seu Ivo.Um acidente na madrugada de segunda-feira (7), envolvendo um Kia/Optima e uma camionete GM/S10 resultou na morte do casal e de um votuporanguense de 30 anos, no km 518 da rodovia Euclides da Cunha (de fronte a Havan) em Votuporanga. O fato, que chocou toda a região, ocorreu por volta da 1h.Uma das vítimas era o votuporanguense Alan Tassi, de 30 anos, que conduzia o Optima. Por motivos ainda em investigação, ele teria adentrado na contramão da via, conforme a polícia, e bateu de frente com a camionete que seguia sentido Dolcinópolis (região de Jales) onde o irmão de Ivo Damásio Montilha estava sendo velado. Na camionete com ele estava sua esposa, Marlene Fernandes Montilha.Os veículos pegaram fogo após a colisão e os três acabaram morrendo carbonizadas.