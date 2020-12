Todos os estabelecimentos que trabalham com o engarrafamento terão que estar adequadamente credenciados à Secretaria da Fazenda e Planejamento para que o selo seja regular

publicado em 19/12/2020

A empresa votuporanguense Vanágua já está se adequando as normas dos órgãos competentes (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

É pela segurança no consumo de água mineralque passa a valer a partir do primeiro dia de janeiro de 2021, em Votuporanga e em todo o estado, a obrigatoriedade do ‘Selo Fiscal de Controle e Procedência’ em qualquer recipiente de comercialização de água.

Todos os estabelecimentos que trabalham com o engarrafamento terão que estar adequadamente credenciados à Secretaria da Fazenda e Planejamento para que o selo seja regular. Ele ficará fixado junto ao lacre da garrafa e garante a procedência do produto.

Segundo Fernando Castrequini, proprietário da Vanágua de Votuporanga, esse processo de obrigatoriedade de selos trará muito mais confiança para o consumidor final. “Vamos ter aí, mais um critério de segurança e procedência do produto, em todo processo e manuseio feito, seguindo as normas dos órgãos competentes”, explicou.

No município, Fernando e sua empresa já estão recorrendo às adequações para que no ano que vem possa estar tudo de acordo com as novas normas, desde os credenciamentos adequados e ao investimento nas confecções dos selos.