Ivonete Felix, Ederson Marcelo Batista, Fabiano Cássio de Souza e Tássia Gélio Coleta são anunciados como secretários

publicado em 15/12/2020

Em coletiva, Ivonete Felix, Ederson Marcelo Batista, Fabiano Cássio de Souza e Tássia Gélio Coleta são anunciados como secretários (Foto: A Cidade)

Da Redação



O prefeito eleito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB) anunciou na manhã desta terça-feira (15) os futuros comandantes das pastas de Saúde, Educação, Esporte e Planejamento. Com os novos nomes, governo do tucano já tem 12 secretários definidos.

Para a secretaria de Saúde, Ivonete Felix do Nascimento, que é bacharel em Serviço Social pela Unifev , com especialização em Saúde Pública pela Unifev e em Gestão Clinica nas Redes de Atenção à Saúde pelo Hospital Sirio- Libanes, foi secretária municipal de Saúde de Valentim Gentil, no período de 2000 a 2010.

O atual secretário da Educação continua, Ederson Marcelo Batista, graduado em Pedagogia, com especialização em Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica e Psicopedagogia Clinica e Institucional, Ederson Marcelo Batista ingressou na Secretaria Municipal da Educação como professor concursada em 2004. Atuou também como coordenador pedagógico e diretor de escola na rede municipal.

Na secretaria de esportes, Fabiano Cássio de Souza Gimenez Empresário, há mais de 20 anos do ramo esportivo de academias, Fabiano é ligado ao esporte desde a juventude. Também já foi atleta do ciclismo, participando de diversas competições esportivas de âmbito regional e estadual.