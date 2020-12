Em mais uma coletiva nesta sexta-feira (18), Seba anuncia novos secretários, superintendente da Saev e o novo diretor do Procon

publicado em 18/12/2020

Foram anunciados dois novos secretários, o superintendente da Saev e o novo diretor do Procon (Foto: A Cidade)

Em mais uma coletiva de imprensa, o prefeito eleito Jorge Seba (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (18) mais dois secretários municipais, o superintendente da Saev e seu adjunto, bem como o novo diretor do Procon de Votuporanga.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSecretária: Meire Regina de AzevedoBacharel em Serviço Social pela Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, Meire Regina de Azevedo, 48 , tem 20 anos de experiência na área social. Já foi Diretora Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado (2016/2018) e também Diretora de Ação Social e Cidadania da Secretaria de Assistência Social de Votuporanga (2013/2016). Participou de diversos conselhos municipais, como o da Assistência Social, dos Diretos da Criança e do Adolescente e de Segurança Alimentar. Também foi coordenadora do antigo Casmu (Centro de Apoio Social Mundo Unido) no periodo de 2002 e 2012 e atuou como voluntária durante 12 anos no Fisav (Fundo das Instituições Sociais e Associadas de Votuporanga). Em 2020, atuou como gestora municipal do Suas (Sistema Único de Assistência Social).SAEV AMBIENTALSuperintendente: Antônio Alberto CasaliBacharel em Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia, com especialização em Gestão Pública, Gestão e Organização e Educação e Gestão, António Alberto Casali, 51, é empresário e foi diretor de Meio Ambiente da Saev Ambiental, entre 2013/2014 e 2018/2019, vereador (2018/2019) e secretário municipal de Trânsito, Transportes Segurança (2014/2016). É também gestor-geral do Colégio Comercial de Votuporanga desde 2004 e foi gestor da filial do Diário da Região em Votuporanga, entre 1989 e 1994.Superintendente Adjunto: Aldo Takao OkotiEngenheiro Civil, pós-graduado em Georreferenciamento e em Estruturas, Aldo Takao Okoti, 61, é servidor-público da Saev Ambiental há 37 anos, desde 1983. Aposentou-se em 2010, mas continuou até os dias de hoje prestando serviços à autarquia. Neste período participou de todas as grandes obras de água e esgoto, entre elas a ETE (Estacao de Tratamento de Esgotos) e a perfuração dos quatro poços profundos: Sul, Norte, Sudoeste e Oeste.SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOSSecretário: Emerson PereiraBacharel em Pedagogia, Emerson Pereira, 37, já foi presidente da Associação e Moradores do bairro São João (2000/2004) e Conselheiro Tutelar 2004/2007). Foi eleito vereador pela primeira vez em 2008 e nas eleições de 2012 e 2016 foi o mais votado para uma vaga na Câmara Municipal. Emerson foi secretário municipal de Direitos Humanos entre 2013/2016 e 2017/2019 Também foi secretário municipal de Assistência Social, entre 2019/2020. Nas eleições deste ano, foi eleito vereador novamente, com a 1.794 votos- a segunda maior votação entre os candidatos.PROCON VOTUPORANGADiretor: Leandro Vinicius ConceiçãoAdvogado formado pela Unifev - Centro Universitário de Votuporanga, Leandro Vinicius Conceição, 41, tem vasta experiência na àrea juridica e esta se especializando em Administração Pública. Já foi assessor para assuntos juridicos da Prefeitura de Votuporanga, entre 2000 e 2011, gerente de licitações e contratos do DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A em 2017, e chefe do Núcleo Técnico Juridico da Imprensa Oficial do Estado de Sao Paulo em 2018. Também participou de diversos cursos nas áreas de licitações públicas, direito eleitoral, direito previdenciário, entre outros.