publicado em 31/12/2020

No dia 15 de novembro, o Grupo Cidade de Comunicação antecipou com exclusividade e horas depois o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou: Jorge Augusto Seba (PSDB) foi eleito o novo prefeito de Votuporanga. Com 100% das urnas apuradas, o tucano chegou a 21.184 votos, o que corresponde a 50,88% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o advogado e vereador Hery Kattwinkel (PTB), que teve 15.030 votos (36,10%). Já João Garcia (Podemos) ficou com a terceira colocação, contabilizando 4.959 votos (13,3%).

Dia 1

Jovem Otávio Zapparolli morre após acidente de moto

No dia 1, após sofrer um acidente de moto no dia anterior, o jovem Otávio Zapparolli, de 22 anos, foi a óbito no Hospital de Base de Rio Preto. Junto da namorada Kezia dos Santos, ele estava em uma motocicleta pela Avenida Nasser Marão quando foi atingido por uma ambulância do Samu no cruzamento com a Avenida Deputado Áureo Ferreira. Com o impacto, os dois foram ao chão e Otávio acabou sofrendo traumatismo craniano. Kézia teve diversos ferimentos pelo corpo e dias depois recebeu alta do hospital.

Dia 9

Forte chuva causa estragos em toda cidade

Uma forte chuva de 52mm e muita ventania causaram estragos em diversos pontos de Votuporanga no dia 9. Além de quedas de árvores e pontos de alagamento, na rua Sergipe, esquina com a Rio de Janeiro, um Citroen/C3, foi “engolido” por um buraco que se abriu no asfalto com a força da chuva.

Dia 12

Morre ‘Borboleta’, um dos mais queridos músicos da cidade

Faleceu na madrugada do dia 12, aos 69 anos de idade, o músico Ailton Rosa de Assis, o conhecido “Borboleta”. Ele estava internado na Santa Casa em razão de alguns problemas de saúde, chegou a ser operado, mas acabou não resistindo por conta de uma infecção generalizada. Borboleta foi um dos precursores da Fanfarra e da Banda Zequinha de Abreu e era uma das principais figuras do Carnaval da velha guarda em Votuporanga.

Dia 15

Eleições: Câmara terá uma renovação de 53% dos vereadores

Dos 15 atuais vereadores apenas sete conseguiram a reeleição. A renovação, portanto, será de 53,33%. As caras novas serão: Jura, Cabo Renato Abdala, Professor Djalma, Thiago Gualberto, Valdecir Lio, Nilton Santiago, Jezebel Silva e Sueli Friósi. Já os reeleitos foram Chandelly Protetor, Emerson Pereira, Serginho da Farmácia, Osmair Ferrari, Daniel David, Meidão e Missionária Ednalva. O vereador mais votado foi Chandelly Protetor, do Podemos, com 2.521 votos. Outro fato marcante das eleições é que as mulheres ganharam a maior representatividade da história da Câmara Municipal com três cadeiras asseguradas.

Dia 17

Carlos Ramalho Matta é o novo presidente da ACV

Os comerciantes da Associação Comercial de Votuporanga elegeram na manhã do dia 17, sua nova diretoria. O empresário Carlos Eduardo Ramalho Matta comandará a entidade até junho de 2021. Com chapa única, a eleição foi realizada por aclamação em votação presencial, realizada no auditório da entidade.

Dia 27

Câmara afasta Hery e convoca Casali para assumir o mandato