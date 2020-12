Votuporanga registra primeiro caso positivo de Covid-19; Ex-animador de festa infantil é condenado porestupro de criança de 4 anos são alguns dos destaques de março

publicado em 31/12/2020

30 DE MARÇO Votuporanga registra primeiro caso positivo de Covid-19 (Foto: A Cidade)

30 DE MARÇO

Votuporanga registra primeiro caso positivo de Covid-19

O prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), e a secretária municipal de Saúde, Márcia Reina, informaram, na manhã do dia 31 de março, o registro do primeiro caso positivo para coronavírus na cidade. O resultado do Instituto Adolfo Lutz, segundo eles, chegou para o município às 19h13 do dia 30. Trata-se do médico Emílio Celso Barbieri, de 69 anos. O profissional da Saúde morava em São Paulo, mas mantinha uma empresa de medicina do trabalho em Votuporanga e vinha para cá a cada 15 dias. Foi numa dessas viagens que ele apresentou os primeiros sintomas e foi internado na Santa Casa.

5 DE MARÇO

Ex-animador de festa infantil é condenado porestupro de criança de 4 anos

A Justiça de Votuporanga condenouum homem, que trabalhavacomo animador infantil em uma carretacaracterizado do personagemFofão, pelo estupro de uma criançade quatro anos na cidade.O acusado deverá cumprir apena de 13,4 anos. O crime aconteceu em 2019 e foi descoberto após a menina reclamar de dores no órgão genital e ser constatado o abuso. O estuprador morava de favor na casa da família.

********

9 DE MARÇO

Após polêmica na Câmara, Prefeitura institui ‘Dia da Diversidade’, contra a LGBTfobia

Após debate na Câmara deVotuporanga e aprovaçãopor 9 votos a 5, foi instituídona cidade o “Dia Municipal daDiversidade”. A lei foi publicada em 9 de março pela Prefeitura.A proposta, de autoria do vereadorWalter José dos Santos, oWartão, visa combater a LGBTfobia. Votaram contra os vereadores Daniel David, HeryKattwinkel, Silvão, Osmair Ferrari e Missionária Edinalva.

*****

14 DE MARÇO

Votuporanga registra primeiros casos suspeitos de coronavírus

No dia 14 de março a Secretaria Municipal da Saúde divulgou o registro dos três primeiros casos suspeitos de coronavírus no município, sendo duas mulheres (48 e 59 anos)e um homem de 47 anos.Tanto as mulheresquanto o homem não tiveram históricode viagem, mas sim contatocom casos suspeitos ou com pessoasque viajaram ao exterior.

********

16 DE MARÇO

Com 14 casos suspeitos de coronavírus,cidade decreta Estado de Emergência

Com 14 casos suspeitos de coronavírus na cidade,a Prefeitura de Votuporanga decretou no dia 16 de março “situação de Estadode Emergência em Saúde Públicano município. Com o mesmo decreto foram suspensos, temporariamente, quaisquertipos de evento, públicos ou privados,nos quais haja a aglomeraçãode pessoas, como festas,

shows, eventos esportivos e culturaisou similares. Também foram suspensas, temporariamente, todasas atividades esportivas e culturais,sob a promoção do município, além das férias de todos os servidores da Saúde.

********

DIA 21 DE MARÇO

Decreto determina o fechamento do comércio em Votuporanga

O prefeito de Votuporanga,João Dado, e a secretária municipalda Saúde, Márcia Reina, anunciaram em 21 de março, durante coletivade imprensa, a publicação de um decreto com medidas de contenção aocoronavírus. Dentre outras medidas, o decreto determinava a suspensão, por tempo indeterminado, do atendimento de clientes em bares,restaurantes, lojas de conveniência,entre outros. Apenas serviços considerados essenciais podiam funcionar.

*******

25DE MARÇO

Sem cerimônia de inauguração, Super Muffato abre suas portas em Votuporanga