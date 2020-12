Votuporanga registra a primeira morte por coronavírus; Votuporanguenses montam "acampamento" na Caixa para garantir auxílio emergencial são alguns dos destaques de maio

publicado em 31/12/2020

Na madrugada do dia 10 de maio morreu a primeira pessoa por coronavírus em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Dia 10

Votuporanga registra a primeira morte por coronavírus

Na madrugada do dia 10 de maio morreu a primeira pessoa por coronavírus em Votuporanga. Trata-se de Nair Ribeiro da Silva Almeida, de 85anos, que morava no bairroPozzobon. A causa do óbito,Covid-19, foi confirmada pelaSecretaria Municipal da Saúde,no entanto a família, na época, não acreditouque esse tenha sido o motivo e alegou que a idosa tinha diversas comorbidades, além de ter já sofrido dois AVCs.

-------

Dia 3

Votuporanguenses montam "acampamento" na Caixa para garantir auxílio emergencial

Filas e mais filas na Caixa Federal. Este foi cenário comum no mês de maio. No início do mês, em 3 de maio, alguns votuporanguenses chegaram a dormir e montar acampamento na frente da agência para conseguir receber a primeira parcela dos R$ 600 referente ao auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal. Posteriormente os atendimentos e filas foram reorganizados e o público passou a aguardar com mais conforto na Concha Acústica.

-----

Dia 6

Novo decreto municipal reabre o comércio integralmente para o Dia das Mães

Um decreto publicado no dia 6 de maioestabeleceu a reabertura integral do comércio de Votuporanga do dia 7 ao dia 10 de maio, período aquecido de vendas para o Dia das Mães. Para a publicação, o prefeito João Dado considerou a condição positiva da cidade nos índicesde isolamento social, o baixo índice de ocupação dos leitos de UTI, e ainda a mudança repentina dascondições do tempo no período, com temperaturasmínimasbaixasde 9ºC a 16ºC.

----

Dia 7

Ministério Público dá 24 horas para Dado se explicar sobre decreto que reabriu o comércio

O Ministério Público autuou uma representação ao prefeito João Dado e deu a ele um prazo de 24 horas para se explicar sobre a reabertura do comércio de Votuporanga. Os promotores agiram após um ofício encaminhado pelo ex-assessor de gabinete de Dado, Luciano Viana. Na época, ele classificou o decreto como uma “sandice estapafúrdia, indefensável e atentatória a incolumidade da saúde da população”.

----------

Dia 12

Festa desrespeita regras de isolamento social e organizador e músicos são multados

Uma festa realizada em uma chácara nas proximidades de Votuporanga desrespeitou todas as regras impostas por conta da pandemia. A farra com palco, DJ, iluminação e artefatos pirotécnicos ocorreu na noite de sábado (9) com a presença de aproximadamente 40 pessoas aglomeradas e sem utilização de máscara. O organizador alegou que era uma festa privada de aniversário, mas acabou sendo multado pela Prefeitura em R$ 4.180,00. O locatário da chácara e músicos também foram autuados.

-------

Dia 16

Liminar do Tribunal de Justiça de SP derruba decretos sobre flexibilização em Votuporanga

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão liminar, derrubou trechos de decretos do prefeito de Votuporanga, João Dado, que liberava a realização de atividades no município em meio à pandemia do coronavírus. A decisão suspendeu as atividades em templos religiosos, academias, clubes, estabelecimentos de comercialização de veículos e a abertura de estabelecimentos para o recebimento de pagamentos.

-----

Dia 20

‘Aqui vale mais o decreto do presidente Bolsonaro’, diz Dado após nova flexibilização

O prefeito João Dado decidiu voltar a flexibilizar atividades comerciais e religiosas no município, por meio de um decreto que referenda as atividades essenciais definidas pelo presidente Jair Bolsonaro. “Começaram a inventar que um decreto do governador vale mais do que o do presidente. Aqui em Votuporanga vale mais o decreto do presidente Bolsonaro. O prefeito conhece muito mais Votuporanga do que um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que nem sabe onde fica Votuporanga”, disse Dado.

-----

Dia 28

Crise: 740 pessoas perderam emprego em um mês

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio mostraram que mais de 700 pessoas perderam emprego em um mês em Votuporanga, um dos maiores índices da história, o que certamente ocorreu por conta da crise provocada pela pandemia

---------

Dia 29

Notificação da Prefeitura causa o fim da ‘Votu Solidária’

Iniciativa que destinou mais de 60 toneladas de alimentos a entidades e famílias afetadas pela crise do coronavírus, a “Votu Solidária” recebeu uma notificação extrajudicial da Prefeitura assinada pelo prefeito João Dado e decidiu parar suas atividades. Em entrevista na rádio Cidade FM, o médico Luciano Melo, um dos idealizadores do projeto, disse estar perplexo. O caso ganhou enorme repercussão com críticas dos vereadores, representantes de entidades e até mesmo do vice-prefeito, Renato Martins, em relação a atitude de Dado.

-----------

Dia 31

Mesmo classificada na fase laranja, Dado regride cidade para fase vermelha e mantém comércio fechado