publicado em 31/12/2020

Prefeitura recua, banda Zequinha de Abreurealiza lives e músicos voltam a receber (Foto: Reprodução)

Dia 1º

Votuporanga passa dos 500 casos e chega a 15 mortes por coronavírus

No dia 1º de julho Votuporanga registrou mais 15 casos de coronavírus e passou da marca de 500 testes positivos (508 no total). No mesmo dia a cidade registrou o 15º óbito pela doença.

Dia 6

Com violência, tiros e ameaças, bandidos assaltam ônibus com comerciantes da cidade

Um ônibus de uma empresa de Votuporanga, que levava comerciantes da cidade para fazer compras em São Paulo, foi assaltado na madrugada do dia 6 de julho, nas proximidades de Matão. Cinco homens fortemente armados atiraram contra o veículo e fizeram com que o motorista parasse. Vítimas relataram, com exclusividade, os momentos de pavor ao jornal A Cidade.

Dia 8

Prefeitura recua, banda Zequinha de Abreurealiza lives e músicos voltam a receber

Depois de muita polêmica ereclamações, a PrefeituraMunicipal de Votuporanga mudou seu posicionamento em relaçãoà banda Zequinha de Abreu. OPoder Executivo havia suspendidoo pagamento aos músicos, já queos profissionais não estavam realizandoapresentações por causa dapandemia. Mas, no dia 8 de julho, foi anunciada a criação de um novo planode trabalho para queeles se apresentem e recebam a ajuda financeira.

Dia 17

Votuporanga passa dos mil casos de Covid-19

Votuporanga levou três meses para chegar a 100 casos de coronavírus e apenas 40 dias para passar dos 1.000. No dia 16 de julho, exatos 15 dias depois de superar a marca de 500 caos, em 24 horas, 95 pessoas testaram positivo e mais uma morte foi confirmada. Com isso, a cidade chegou a 1.056 infectados e 26 óbitos. O primeiro registro da doença na cidade foi confirmado no dia 31 de março.

Dia 20

Dado decreta lockdown e proíbe até delivery e drive thru aos domingos em Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga publicou em 20 de julho um decreto regulamentando o lockdown aos domingos. A decisão havia sido anunciada dois dias antes pelo prefeito João Dado (PSD), em uma coletiva de imprensa, enão permitia o funcionamento nem de restaurantes, pizzarias e lanchonetesem sistema de entrega delivery ou drive thru.

Dia 22

Sincomércio aciona a Justiça contra lockdown aos domingos

O Sincomércio (Sindicato do ComércioVarejista) entrou, no dia 22 de julho, comum mandado de segurança contra odecreto do prefeito João Dado (PSD)que estabeleceu lockdown aos domingos em Votuporanga.

Dia 24

Justiça indefere liminar do Sincomércio e cidade vive lockdown

O juiz Camilo Resegue Neto, indeferiu a liminar impetrada pelo Sincomércio contra o lockdown e Votuporanga viveu no dia 25 o primeiro dia de fechamento integral de todos os estabelecimentos comerciais da cidade (exceto farmácias e postos de combustíveis).

Dia 30

Sincomércio recorre ao TJ, conquista liminar e derruba lockdown