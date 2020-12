Santa Casa realiza captação múltipla de órgãos, Bruno Henrique: o primeiro bebê do ano e outros destaques de janeiro

publicado em 31/12/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

4 DE JANEIRO

Santa Casa realiza captação múltipla de órgãos

A primeira captação múltipla de órgãos da região em 2020 foi realizada no dia 04 de janeiro na Santa Casa de Votuporanga. Na ocasião foram captados dois rins que depois foram direcionados a pacientes que estavam na fila de transplante.

***************

1º DE JANEIRO

Bruno Henrique: o primeiro bebê do ano

A tarde do primeiro dia do ano trouxe um presentão para os pais Lucivane Mendes Mota e Celio Santos da Silva: Bruno Henrique Mota da Silva, o primeiro bebê de 2020 em Votuporanga. O menino veio ao mundo na Santa Casa, às 14h30 do dia 1º, de parto normal, pesando 3,1 quilos e medindo 49 centímetros.

****

*********

7 DE JANEIRO

Câmara prova R$ 20 milhões para o novo Paço e mais obras

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou no dia 7 de janeiro, em sessão extraordinária, um projeto de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20

Milhões para a construção do novo Paço Municipal e realização de outras obras, como as de antienchente, transposição docórrego do curtume e infraestrutura do 7º Distrito Industrial. A votação foi apertada, 7 a 6 e recheada de polêmicas.

*********

20 DE JANEIRO

Cidade perde o professor Nivaldo Melara

No dia 20 de janeiro a cidade perdeu o respeitado professor, ex-delegado

Regional de Ensino de Votuporanga e sócio proprietário do Colégio Comercial

Nivaldo Melara.Nilvado nasceuem 22 demaio de 1.935, em Rio Preto, e se tornou um homemmemorável pelos trabalhosdesenvolvidos na área da educaçãoem Votuporanga.

*********

22 DE JANEIRO

CAV estreia na A2 com esperança de acesso

Após mais de dois meses de preparação, o Clube Atlético Votuporanguense estreou no Campeonato Paulista da Série A2 2020 contra o Juventus. À época não se falava em outra coisa senão o acesso para a elite do Campeonato Paulista, porém, logo no primeiro jogo dentro de casa, uma derrota por 4 a 0 já sinalizou o que o futuro reservava ao time.

*******

29 DE JANEIRO

Dupla armada assalta homem no centro de Votuporanga

Um morador deVotuporanga, de 30 anos,foi assaltado por dois indivíduosdesconhecidos no dia 29, enquanto saía de umaagência bancária, localizada no