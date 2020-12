Munícipe protocola pedido de cassação de João Dado; MP apura se houve omissão no combate à dengue, são alguns dos destaques de fevereiro

publicado em 31/12/2020

Munícipe protocola pedido de cassação de João Dado (Foto: A Cidade)

11 DE FEVEREIRO

Munícipe protocola pedido de cassação de João Dado

Foi protocolado,no dia 11 de fevereiro, junto à Câmara Municipal deVotuporanga, o pedido de cassaçãodo prefeito João Dado (PSD). Quem deu entrada foi o munícipe Fabiano Rodrigues Perá, servidor públicomunicipal. O pedido foi motivado pela entrega de medalhas a vereadores que votaram favorável ao crédito de R$ 20 milhões para a construção do novo Paço e outras obras. O denunciante alegou que isso a ação configurava ato de Improbidade Administrativa.

2 DE FEVEREIRO

MP apura se houve omissão no combate à dengue

Logo no início de fevereiro, um inquérito civil movido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo investigava se houve omissão da Prefeitura de Votuporanga no combate à dengue. À época o município vivia um grande surto da doença, com uma média de 36 ocorrências positivas por dia.

7 DE FEVEREIRO

Empresa confia que o novo Paço Municipal será entregue dentro do prazo

Em entrevista ao A Cidade, no dia 7 de fevereiro, o empresário Gustavo Garcia Carvalho da Silva, responsável pela empresa Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos, que venceu a licitação para a conclusão das obras no novo Paço Municipal, disse que pretendia entregar a obra dentro do prazo (24 de janeiro de 2021).

12 DE FEVEREIRO

Idoso é morto a facadas após tentativa de roubo

Um idoso de 82 anos, identificado como WalcirCiconi, foi assassinado com golpes de faca na madrugada do dia 12 de fevereiro após uma tentativa de roubo em sua propriedade rural, localizada em Votuporanga. O suspeito, de 36 anos, invadiu o local, cometeu o crime, e foi preso em seguida.

17 DE FEVEREIRO

Câmara rejeita pedido de cassação de Dado

O pedido de cassação do prefeito João Dado foi rejeitado pela Câmara Municipal de Votuporanga. O processo foi lido na sessão do dia 17 de fevereiro. Nove vereadores votaram pelo arquivamento da denúncia e cinco pelo recebimento. Votaram pelo arquivamento:Missionária Edinalva, Rodrigo Beleza,Daniel David, Ali HassanWanssa, Gaspar, Silvão, Vilmar daFarmácia, Wartão e Emerson Pereira. Já Marcelo Coienca, HeryKattwinkel, Osmair Ferrari, Chandelly Protetor e Serginho da Farmácia votaram a favor.

23 DE FEVEREIRO

Votuporanga recebe 20 mil turistas no Carnaval