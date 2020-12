Acidente na Euclides da Cunha mata três pessoas carbonizadas é um dos destaques de dezembro

publicado em 31/12/2020

Um acidente na madrugada do dia 7, envolvendo um Kia/Optima e uma camionete GM/S10 resultou na morte de três pessoas, no km 518 da rodovia Euclides da Cunha (Foto: Reprodução)

Dia 7

Acidente na Euclides da Cunha mata três pessoas carbonizadas

Um acidente na madrugada do dia 7, envolvendo um Kia/Optima e uma camionete GM/S10 resultou na morte de três pessoas, no km 518 da rodovia Euclides da Cunha (de fronte a Havan) em Votuporanga. Os veículos pegaram fogo após a colisão e as vítimas foram carbonizadas. Uma das vítimas era o votuporanguense Alan Tassi, de 30 anos, que conduzia o Optima. Por motivos ainda em investigação, ele teria adentrado na contramão da via e bateu de frente com a camionete que seguia sentido Dolcinópolis, onde o irmão de Ivo Damásio Montilha, de 69 anos, estava sendo velado. Na camionete com ele estava sua esposa, Marlene Fernandes Montilha, de 68 anos.

***

Dia 2

Clientes chegam a ficar mais de 4 horas nas filas de bancos

As grandes filas que têm seformado na frente dasagências bancárias deVotuporanga, principalmente nasdatas de pagamento dos aposentadose pensionistas do INSS (InstitutoNacional de Seguridade Social),estão sendo alvo de inúmerasreclamações. Uma Lei Municipal estabelece o prazo máximo de 30minutos, em dias de pico, mas alguns munícipes relataram ter ficadomais de quatro horas à esperade atendimento, no segundo dia deste mês.

***

Dia 3

Votuporanguense luta há mais de dois anos por uma dentadura

No dia 3 de dezembro o A Cidade contou a história de Agnaldo Oliveira de Faria, de 46 anos, que é morador do bairro Estação, zona Sul de Votuporanga, e hácerca de dois anos aguarda na “fila” poruma prótese dentária (dentadura) da rede pública. De família simples, nesse tempo de espera, ele passou por inúmeras dificuldades, inclusive para se alimentar e procurar emprego.

***

Dia 4

Agnaldo consegue ‘dentadura’após reportagem do A Cidade

Um dia depois da publicação da reportagem feita pelo A Cidade, sobrea luta de quase dois anos, deAgnaldo Oliveira de Faria, por uma prótese dentária, ele recebeu a notíciade que, enfim,poderá passaras festividades defim de ano com ostão esperados dentes. Depois de tanta espera, em um dia o encaminhamento dele saiu e o problema foi solucionado.

********

Dia 10

Por causa da pandemia, Fliv é realizado online

Foi iniciado no dia 10 e seguiu até 13 de dezembro a 10ª edição do FLIV (Festival Literário deVotuporanga) que, por conta da pandemia, foi exclusivamente online e contou com uma apresentação no formado drive in. Nos três dias de evento, mais de 9 mil pessoas visualizaram as atrações.

Dia 15

Homem encontrado morto com as mãos amarradas e tiros na cabeça