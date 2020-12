Prefeitura interdita o Parque da Cultura; Com o pai intubado, jovem votuporanguense faz apelo por isolamento social são alguns dos destaques de abril

publicado em 31/12/2020

Em 9 de abril o Parque da Cultura, em Votuporanga, amanheceu interditado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Prefeitura interdita o Parque da Cultura

Em 9 de abril o Parque da Cultura, em Votuporanga, amanheceu interditado. A medida se deu por determinação da Prefeitura diante do registro de aglomerações no espaço público em meio à pandemia. A decisão gerou polêmica e a revolta dos usuários, enquanto, por outro lado, muitos aplaudiram já que alguns não estavam cumprindo as medidas de distanciamento social.

***********

1º DE ABRIL

Com o pai intubado, jovem votuporanguense faz apelo por isolamento social

O apelo de um jovemvotuporanguense repercutiu no primeiro dia do mês de abril nas redes sociais.Com o pai, o empresário do setorde combustíveis, MauricioMenezes, de 44 anos, intubado naSanta Casa de Votuporanga, comcoronavírus, MaurícioMenezes Neto pediu para que as pessoas levassem a sério as orientaçõespelo isolamento social.

*******

*********

9 DE ABRIL

Prefeitura interdita o Parque da Cultura

Em 9 de abril o Parque da Cultura, em Votuporanga, amanheceu interditado. A medida se deu por determinação da Prefeitura diante do registro de aglomerações no espaço público em meio à pandemia. A decisão gerou polêmica e a revolta dos usuários, enquanto, por outro lado, muitos aplaudiram já que alguns não estavam cumprindo as medidas de distanciamento social.

********

12 DE ABRIL

Com igrejas fechadas, ‘Santíssimo’percorre ruas e abençoa a Santa Casano domingo de Páscoa

Em um domingo de Páscoa diferente, com fiéis acompanhandoas celebrações de casa, via internet, em razão da pandemia, a Paróquia SantaLuzia de Votuporanga, encontrouuma forma de abençoar a comunidademesmo à distância.Com o “Santíssimo” emmãos, que simboliza o próprioCristo ressuscitado para os católicos,o diácono José Roberto percorreu,na traseira de umacamionete, as ruas próximas daparóquia, abençoando os fiéisque saiam ao portão e depois sedeslocou para a Santa Casa, ondeo mesmo foi feito.

******

16 de abril

Santa Casa completa 70 anos

No dia 16 de abril a Santa Casa de Votuporanga, um de nossos maiores patrimônios, completou 70 anos de atendimentos na cidade. Em meio à luta contra o coronavírus, o hospital e seus profissionais foram homenageados por autoridades, empresários e toda a comunidade.

*********

22 de abril

Morre João Nucci, o ‘prefeito das grandes obras’

Votuporanga perdeu no dia 21 de abril o ex-prefeito de VotuporangaJoão Antônio Nucci, aos 92 anos de idade. Muitoconhecido por ser o “combatedorde enchentes” e por realizar grandestransformações no município, ele acabou falecendo depois de uma semanainternadopor conta de uma pneumoniae problemas cardíacos.

*******

28 de abril

Homem é preso após matar votuporanguense no Carobeiras