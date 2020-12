O cliente Israel Gonçalves Pereira, de Votuporanga, foi o ganhador

Ganhador é morador de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

A Rede de Supermercados Proença realizou na tarde de deste sábado (12) o sorteio de uma moto O Km Fan Honda 160 para os clientes da rede. O sorteio englobou os cupons de todas as lojas da rede e o feliz ganhador foi Israel Gonçalves Pereira, morador de Votuporanga.O sorteio aconteceu nas dependências da loja de Votuporanga as 18h de hoje (12), na presença do subgerente da loja, Tiago Henrique Correa Silva e demais colaboradores da loja. A rede não divulgou muito o sorteio para evitar aglomeração e o sorteio obedeceu todas as regras do protocolo de prevenção ao Covid-19 , exigidas por lei.