Ele elencou três prioridades: a número um, é dar início ao processo de desfavelamento de bairros como Matarazzo, Esmeraldo e Pró-Povo

publicado em 30/12/2020

O prefeito Jorge Seba falou ao A Cidade sobre seus planos, metas e desafios para 2021 (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Amanhã, às 9h, toma posse na Câmara Municipal o novo prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB). Ele foi escolhido pela maioria dos moradores para comandar a cidade pelos próximos quatro anos e já estabeleceu metas e prioridades para tirar do papel em 2021. Aos 66 anos, o tucano tem boas perspectivas para o ano vindouro e o início de sua administração, porém não deixa de evidenciar a preocupação com o difícil cenário econômico que deve encontrar diante da pandemia.

Questionado sobre o que Votuporanga pode esperar de Jorge Seba para 2021, o novo chefe do Executivo garantiu que trabalho não irá faltar. “Vou trabalhar muito, de manhã, de tarde e de noite, junto a toda a nossa equipe de secretários, secretárias e dirigentes de autarquias, para que possamos cumprir com as metas do programa de governo que a população escolheu e aprovou nas eleições. E também coragem, firmeza e ousadia. Teremos grandes desafio pela frente, principalmente após essa pandemia”, disse ele.

Sobre suas perspectivas para o Ano Novo, Seba disse que será um ano de recomeço para todos e que irá trabalhar desde o primeiro dia para resgatar o nosso orgulho de viver e ser feliz em Votuporanga.

“Temos um time de secretários competentes e comprometidos. Tenho muita confiança de que podemos fazer muita coisa, apesar das dificuldades que vamos ter de enfrentar. E o principal, quero neste novo ano estabelecer uma nova relação com a comunidade e com os vereadores, de diálogo com todos, de menos brigas e discórdias e mais convergências. Quanto mais a gente ouve, menos a gente erra”, completou.

Por falar em dificuldades, o prefeito afirmou que a principal preocupação está relacionada à questão financeira, então, a ordem a partir de 2021 é: gastar menos com o governo e mais com as pessoas.

“Todo o País foi afetado, e os entes públicos, como as Prefeituras, terão quedas significativas na arrecadação. Para se ter uma ideia, o orçamento de 2021 terá uma perda de R$ 18 milhões em relação a 2020. E é importante dizer também que, apesar da pandemia neste ano, o Governo Federal injetou recursos na economia, ajudou as Prefeituras, complementou os repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e destinou verbas para os Municípios. Para o ano que vem, não teremos mais isso. Então precisaremos ser muito responsáveis e ter austeridade com os recursos públicos. Teremos de elencar prioridades e ser criativos”, pontuou.

Por fim, ao ser inquirido sobre quais serão os principais projetos a serem tirados do papel ainda no primeiro ano, ele garantiu que sua administração será focada no desenvolvimento econômico e social e elencou três prioridades.