Havia uma recomendação do governo estadual para que a posse fosse virtual, mas a Mesa Diretora da Casa optou pela sessão solene

publicado em 30/12/2020

Jorge Seba, Cabo Valter e os 15 vereadores eleitos em 15 de novembro serão empossados em cerimônia restrita (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duarte

A posse do prefeito, vice e vereadores eleitos em Votuporanga no dia 15 de novembro será realizada de forma presencial, como de tradição, no dia 1º de janeiro de 2021, às 9h, no Plenário "Drº Octávio Viscardi" da Câmara Municipal. Havia uma recomendação do governo estadual para que a posse fosse virtual, mas a Mesa Diretora da Casa optou pela sessão solene, porém com algumas restrições, em razão da pandemia do coronavírus.

O acesso à cerimônia será liberado apenas para os empossados, um convidado por cada eleito, servidores da Câmara Municipal e aos profissionais de imprensa. Todos ainda deverão respeitar os protocolos sanitários, como o distanciamento social, uso de álcool em gel, e máscaras.

Serão empossados primeiro os vereadores:Chandelly Protetor (Podemos), Emerson Pereira (PSDB), Serginho da Farmácia (PSDB), Osmair Ferrari (PSDB), Daniel David (MDB), Meidão (DEM), Jura (PSB), Cabo Renato Abdala (Patriota), Missionária Ednalva Azevedo (DEM), Professor Djalma (Podemos), Thiago Gualberto (PSD), Valdecir Lio (MDB), Nilton Santiago (MDB), Jezebel Silva (Podemos) e Sueli Friósi (PTB).