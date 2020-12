Às vésperas do principal período de vendas do comércio, o horário especial ainda está indefinido e preocupa comerciantes

publicado em 02/12/2020

Comerciantes estão preocupados com a indefinição do horário especial de Natal (Foto: Comunicativa)

Franclin Duarte

Nem a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), nem o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e tampouco o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) sabem ainda se o comércio será aberto, como de tradição, no período noturno, nos dias que antecedem o Natal. A previsão inicial era de que as lojas abrissem a partir do dia 10, mas, com a pandemia, tudo ainda está indefinido.

Em anos anteriores o calendário era anunciado com cerca de 30 dias de antecedência. Em 2019, por exemplo, o horário especial (das 9h às 22h de segunda a sexta-feira) foi definido no dia 20 de novembro, para que as lojas se preparassem para as vendas noturnas a partir do dia 9 de dezembro. Sem essa definição, até agora, alguns comerciantes já estão preocupados com o estoque e não sabem se reforçam as prateleiras para o período mais importante de venda no ano.

Procurada, a ACV, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que ainda não há nada definido ainda. “Essa definição parte dos sindicatos do comércio e dos comerciários e também depende do Plano SP de Flexibilização”, disse a entidade de classe.

Já o Sincomerciários, por meio de sua presidente Lia Marques, disse que está aguardando um posicionamento da Prefeitura, que deve se manifestar por meio de um decreto.