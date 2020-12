Três motoristas bêbados foram autuados em flagrante e outros 15 se recusaram a fazer o teste e sofrerão as mesmas sanções

publicado em 29/12/2020

A professora Magnier de Souza Oliveira foi uma das vítimas de acidentes durante a Operação Natal (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A “Operação Natal”, desencadeada pela Polícia Rodoviária Estadual em todas as rodovias estaduais que cortam a região, resultou em um saldo de 13 acidentes com vítimas, duas mortes, 18 motoristas embriagados e mais de 716 multas pelo não uso de cinto de segurança. A operação se deu entre os dias 24 e 27 de dezembro e fiscalizou 88 veículos.

Um dos acidentes fatais foi registrado na Rodovia Jarbas de Moraes, em Jales, onde a professora Magnier de Souza Oliveira, de 59 anos, morreu, na véspera do Natal, ao bater de frente com uma camionete. Com o impacto da colisão, o carro da professora pegou fogo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro ao motorista e ao passageiro da caminhonete. Ambos foram levados para a Santa Casa de Jales e não correm risco de morte.

Federais

Já nas rodovias federais, balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do feriado de Natal registrou cinco acidentes e uma morte na BR-153. O relatório também é referente ao período entre os dias 24 e 27 de dezembro.

A morte ocorreu no sábado (26), quando um homem de 28 anos perdeu o controle do veículo e capotou no km 21 da rodovia, próximo a Nova Granada. O pai do motorista, de 75 anos, morreu no local e a mãe, de 70 anos, foi conduzida em estado grave.

Ao todo, 12 pessoas ficaram feridas nos cinco acidentes registrados.