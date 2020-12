Os sócios Evaldo Faria Gastão, Luciano Rogerio Soler e Alexandro Donizete Guilherme celebram o sucesso

publicado em 05/12/2020

Os sócios Evaldo Faria Gastão, Luciano Rogerio Soler e Alexandro Donizete Guilherme celebram o sucesso (Foto: Arquivo pessoal)

A Onix Ótica e Joalheria completa nove anos em Votuporanga e agradece a todos os seus amigos, clientes, parceiros e colaboradores, por cada conquista alcançada.

A loja 1, localizada à rua Santa Catarina, festeja uma década de desenvolvimento constante e alto índice de aprovação do consumidor. E a loja 2, situada na rua Pernambuco, espaço galeria, se consolida, já em seu primeiro aniversário, como referência regional no segmento de ótica, joalheria, relógios e perfumes importados.

Tais conquistas envolvem muitos desafios, entre eles, o de inovar sempre, e oferecer aos amigos e clientes, uma experiência encantadora, baseada no respeito e honestidade.

Visite as lojas da Onix neste mês de dezembro, escolha o presente de fim de ano, e aproveite a condição especial de aniversário: Todos os produtos no preço à vista, em 10 vezes sem juros no cartão.

Onix Ótica e Joalheria! Muito mais por você.