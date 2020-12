Com um investimento de mais de R$ 100 mil, o advogado Bruno Arena e sua esposa, a arquiteta Juliana Arena, pretendem reinaugurar o espaço em março

publicado em 12/12/2020

Bruno (dir.) é o novo proprietário do Cine Votuporanga e terá Alison como administrador (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A partir de 1º de janeiro o Cinema Votuporanga passará a se chamar “Novo Cine Votuporanga” e estará sob nova direção. Com um investimento de mais de R$ 100 mil, o advogado Bruno Arena e sua esposa, a arquiteta Juliana Arena, pretendem reinaugurar o espaço em março, depois de uma completa revitalização no prédio que é tombado como patrimônio histórico do município.

Bruno esteve ontem no jornal A Cidade acompanhado do futuro administrador do espaço, Alison Maia, que já tem mais de uma década de experiência na área, sendo inclusive o responsável por manter em funcionamento o cinema de Jales, cidade com menos da metade da população de Votuporanga.

“A estrutura será a mesma, pois ela é histórica, mas em termos de acessibilidade, conforto e acústica teremos uma grande reestruturação. A ideia é oferecer para a população de Votuporanga a mesma qualidade dos cinemas de grandes centros em nossa cidade”, disse ele.

O empresário também pretende investir em equipamentos de acessibilidade para deficientes auditivos e visuais. Tai aparelhos permitem a legenda ou o áudio descritivo para os deficientes auditivos e em libras para os deficientes visuais. Em todo o estado de São Paulo apenas seis cinemas possuem tais equipamentos.

A dedicação para oferecer o melhor do cinema para a Votuporanga está relacionada aos seus laços com a cidade. Bruno nasceu e cresceu aqui. Ele é filho de Maria Inês Arena (oficial de justiça) e Cícero Gonçalves, que é um velho conhecido dos esportistas votuporanguenses. Ele estudou fora, mas voltou para o município, onde tem seu escritório de advocacia e agora irá empreender no cinema.

“Queremos ter os filmes na pré-estreia aqui já às 00h01 do dia do lançamento. Vamos trazer os melhores filmes nacionais e internacionais com uma programação variada para toda a família”, completou.