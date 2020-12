Em breve mais informações

publicado em 21/12/2020

(Foto: Redes sociais)

Faleceu nesta segunda-feira (21) o publicitário Paulo Habimorad, o Paulão Habimorad, de 65 anos. Muito conhecido na cidade, ele era diretor da rádio comunitária Nossa FM e atualmente trabalhava como corretor de imóveis na Imobiliária Madrid Imóveis.

De acordo com informações preliminares, ele teria procurado atendimento médico por conta de uma bactéria na unha do pé e ficou internado para exames complementares. Nesta segunda ele teria passado por uma sessão de diálise por conta de problemas renais e momentos depois veio a notícia do óbito.

Ainda não há informações sobre os horários de velório e sepultamento. Ele deixa a esposa Cecília e um vasto círculo de amigos.